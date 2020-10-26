Томскстат: ввод жилья в Томске снизился, несмотря на рост объемов строительства

Томскстат оценил тенденции строительного рынка региона в последние девять месяцев.





По их данным, в целом в Томской области отмечался рост объема строительных работ, при этом жители стали больше строить своими силами (на 22, 1%), в 48, 2 млрд рублей оценили специалисты объем этих работ. Также выросло количество индивидуального жилищного строительства. При этом на 12, 4% меньше стали строиться предприятия.





«Более половины (60.0%) введенного в области жилья приходится на долю индивидуального жилищного строительства. Населением построено 146.5 тысяч квадратных метров жилья, что на 39, 2% больше, чем годом ранее», — говорится в отчете.





Всего в Томской области за январь-сентябрь 2020 года в пользование ввели почти 244 тысячи квадратных метров жилья, это на 12, 7% больше, чем в прошлом году. Больше всего жилья в регионе сдавали в Томске (74, 2 тысячи квадратных метров), при этом объем по сравнению с прошлым годом уменьшился более, чем на 10%.





«В сельской местности введено 157, 4 тысяч квадратных метров жилья, а это 64.5% от областного ввода жилья. В лидерах Томский район, где построено 124, 9 тысяч квадратных метров, по сравнению с прошлым годом ввод жилья увеличился в 1, 6 раза», — сказано в статистике.

