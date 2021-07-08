Томскстат: В июне больше всего подорожали свекла, доски и поездки в Турцию
Томскстат опубликовал ежемесячный индекс потребительских цен в июне к предыдущему месяцу: он равен 100,5 %. За месяц больше всего выросли цены на овощи, стройматериалы и путевки в Турцию.
Среди продовольственных товаров наибольший рост цен наблюдался на свеклу - 34,6 %; белокочанную капусту - 25,9 %; морковь - 20,9 %; картофель - 13,8 %; майонез - 12,1 %. Также подорожали шоколадные конфеты - 7,8 %; баранина - 7,8 %; сухофрукты - 7,7 %; черный чай в пакетах - 7,5 %; апельсины - 4,6 %. Кисломолочные продукты подорожали на 4,3 %, конфеты с шоколадной глазурью почти на 4%. В среднем за прошлый месяц цены на продовольствие выросли на 0,3%.
Есть и те товары, что стали дешевле. Например, сезонные овощи: помидоры на 21,7 %; огурцы на 16,1 %. Здесь же газированные напитки - 13,5 %; сухие супы в пакетах — на 11,8 %; яйца - 11,7 % и зеленый чай - 10,8 %.
Также на 0,3% за месяц подорожали и непродовольственные товары. Больше всего выросла цена на необрезную доску - сразу на 27,5 %, металлочерепицу - 13 %, еврошифер - 11,8 %, жидкие чистящие и моющие средства - 8 % и валидол (6,1 %) с ватой (6,1 %).
Зато дешевле обойдутся пена для бритья (на 9,9 %), глицин (7,9%), телевизоры (5%) и газовое топливо (9,9 %).
Заметнее всего за месяц выросли цены на услуги - сразу на 1, 1%. Здесь дороже стали поездки в Турцию - на 33,5 %, проезд в такси - на 12,2 %; физиотерапевтическое лечение - 4,8 %; услуги по воспитанию детей - на 4,8 %. На 3,2% подорожал перелет в эконом-классе Томск — Москва.
Дешевле в этом месяце томичам обходились отдых в ОАЭ (на 4,5 %), годовые полисы КАСКО - на 2,3 % и экскурсии-туры по России - 2,2%.