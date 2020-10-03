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03 октября,
2020
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Томскстат сравнил стоимость продуктов питания в Сибири

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томскстат проанализировал города в Сибири с самыми высокими и самыми низкими ценами на основные продукты питания. По подсчетам специалистов, в Томске продается самая дорогая говядина, а цены на сливочное масло остаются самыми низкими в Сибири. 

Томскстат сравнил стоимость продуктов питания в Сибири

Средняя цена на говядину в Томске составляет 376,59 рубля, а стоимость сливочного масла —  479,71 рубля. Дешевле всего говядину можно купить в Кызыле, там она стоит 286,57 рубля, а самое дорогое сливочное масло в Иркутске, за 668,89 рубля.

Средняя цена хлеба из пшеничной муки в Томске составляет 45,23 рубля, из ржаной — 60,31 рубля за кг. Литр молока в Томске стоит 60,25 рубля, за десяток яиц томичи отдадут 57,38 рубля. 

Согласно данным Томскстата, самая высокая стоимость большинства основных продуктов была зафиксирована в Иркутске, самая низкая — в Барнауле. 



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