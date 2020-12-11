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11 декабря,
2020
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Томскстат сравнил цены на продукты за год

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томскстат сравнил цены на основные продовольственные товары, сложившиеся в ноябре 2020 года, с ценами ноября 2019 года. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Томскстат сравнил цены на продукты за год

Так, цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли в среднем на 6.2% по сравнению с ноябрем прошлого года. Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов подорожали примерно на 2 рубля (за килограмм), а хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта подорожали почти на 9 рублей.


«Мясо выросло в цене за этот период в среднем на 1.2%. Говядина (кроме бескостного мяса) в ноябре 2020 г. стоила в среднем 378 рублей за килограмм, что 18 рублей дороже, чем годом ранее. Свинина подешевела на 7 рублей за кг и в ноябре 2020 года стоила в среднем 289 рублей. Цены на мясо птицы были стабильными и сохранились на уровне прошлого года. Молоко и молочная продукция подорожали в среднем на 3.5%. При этом если цены на молоко остались на уровне прошлого года, то творог нежирный стал дешевле на 5 рублей за кг. Из молочных продуктов наибольший рост цен зафиксирован на сметану, подорожавшую в среднем на 21 рубль за кг - до 191 рубля», — говорится в сообщении.


Отмечается, что за год значительно выросли в цене сахар, гречка, картофель, подсолнечное масло. Больше всех подорожала гречка – на 32 рубля. Заметно подешевели молоко, пшено, водка и бананы.

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