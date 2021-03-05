Томскстат: реальные доходы жителей региона упали за 2020 год

По официальной статистике, за январь-декабрь 2020 года номинальные доходы жителей Томской области составили в среднем 28 654 рубля, а расходы 26 204 рубля. Однако реально располагаемые доходы сократились на 2,4% и составили около 27,9 тысячи рублей.



Номинальные доходы — это деньги, которые человек получает в виде зарплаты, ренты или прибыли. Реально располагаемые доходы — это денежные доходы после вычета обязательных платежей и учета инфляции.



По итогам 2020 года правительство России ожидало их снижения на 3%, но они упали на 3,5%, сообщает РКБ. По прогнозам Минэкономразвития, в 2021 году реальные располагаемые доходы вырастут на 3%, а затем будут расти на 2,4–2,5%.