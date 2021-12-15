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Томскстат рассказал об изменении цен на лекарства в регионе

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Эксперты Томскстата оценили рост цен на медикаменты в 2021 году. По их подсчетам, увеличение цен в текущем году было менее ощутимым, чем в 2020. Если сравнивать данные на ноябрь 2021 и 2020 года, то медикаменты в ноябре текущего года подорожали в среднем на 4,4%, тогда как в ноябре прошлого года на 7,1%.

На лекарства, которые входят в группу жизненно важных, рост цен за год в среднем равен 0,3%.

«Многие препараты из этой группы лекарств подешевели, среди них амоксицилин с клавулановой кислотой (-23,4%), азитромицин (-12,1%), хлоргексидин (-4,5%), арбидол (-3,5%), эналаприл (-1,4%), омепразол (-1,1%), супрастин (-0,4%). Небольшой рост цен, до 3-х процентов, зафиксирован на лоратадин,  верошпирон, нитроглицирин, винпоцетин, смекту, ибупрофен. В то же время ряд препаратов подорожал более существенно. Из группы жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) наибольший рост цен, на 28,6%, зафиксирован на ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный). В ноябре 2021 г. ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный), 500 мг, 10 таблеток стоила в среднем 12 рублей, тогда как годом ранее – 9 рублей. Ацетилсалициловая кислота резко дорожает второй год подряд; в ноябре 2020 по сравнению с ноябрем 2019 она подорожала на 27,9%. Заметно подорожали в этом году гипотиазид (+ 9,1%) и дротаверин (но-шпа) (+7,4%)», — рассказали в Томскстате.

Другие медикаменты показали более значительный рост цен и подорожали в среднем на 9,4% за год. Больше всего цены выросли на корвалол (+28,8%), при этом он дорожал и годом ранее (+21,2%). Больше, чем на 10% выросли цены на сульфацетамид (+15,6%), аллохол (+14,0%), анальгин российского производства (+11,4%), валидол (+11,2%), бромгексин (+10,4%). Йод, который резко, почти на 50%, подорожал в прошлом году, в этом году подешевел незначительно – на 2,8%.

«Подешевели средства индивидуальной защиты. Санитарно-гигиеническая маска (медицинская) в ноябре 2021 года подешевела на 14,2% по сравнению с ноябрем 2020 года, антисептик для рук – на 15,3%», — отметили в Томскстате.

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