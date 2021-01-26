Томскстат рассказал, как развивались производства в Томской области в 2020 году

Томскстат подготовил отчет о том, как развивалась промышленность в январе-декабре 2020 года по сравнению с показателями на тот же период 2019 года.

Как следует из отчета, производство в январе-декабре 2020 года сократилось на 9.3% по сравнению тем же периодом 2019 года. При этом отмечен рост в обрабатывающей промышленности (на 8,6%), водоснабжении, водоотведении, сборе и утилизации отходов (+3.7%).





Заметно снизилась добыча полезных ископаемых (-20.7%), обеспечение электричеством, газом и паром; кондиционирования воздуха (-5.3%).





«Сократилась добыча газа природного и попутного на 2.3%, добыча нефти сырой, включая газовый конденсат – на 24.8%. Добыча песка сохранилась на уровне 2019 года», — уточнили в Томсстате.





Что касается пищевых продуктов, в целом отрасль выросла в производстве на 5%. Например, в регионе стали на 30,4% производить больше сметаны, свинины, кроме субпродуктов - на 16.2%; полуфабрикатов из мяса – на 10.7%; разных видов колбасы - на 8.0%.





«В то же время сократилось производство масла сливочного на 23.4%; молока, кроме сырого - на 17.5%; изделий хлебобулочных недлительного хранения - на 9.7%; творога - на 4.8%; сыров - на 2.9%; мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – на 2.0%», — говорится в отчете.





Напитков в регионе стали делать на 1,1% больше. При этом увеличилось производство напитков безалкогольных прочих на 13.6%, а пива стали делать меньше.





Как следует из отчета, в Томской области стали делать больше компьютеров, электронных и оптических изделий (на 22.4%). Инструментов и приборов выпустили на 16.8% больше.





Выросло и производство текстильных изделий сразу в 3,7 раз, мебели – на 74.9%, металлургическое производство – на 23.6%, производство резиновых и пластмассовых изделий – на 13.0%.





В важной для региона сферы отработки древесины объемы производства из дерева изделий здесь сократились на 9%. «В том числе производство пиломатериалов лиственных пород сократилось на 18.9%, шпона для фанеры – на 5.3%, пиломатериалов хвойных пород – на 3.2%», — сообщили в Томскстате.





Производство электрического оборудования снизилось на 17.9%; машин электрических и аппаратуры специализированной – на 27.3%; кабелей силовых для стационарной прокладки – на 9.4%; проводников электрических – на 5.2%. При этом выросло производство кабелей нестационарной прокладки на 11.1%, светильников и осветительных устройств – на 5.6%.