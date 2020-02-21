Томскстат посчитал, сколько стоит напечь блины на Масленицу

Статисты подсчитали среднюю для Томска стоимость продуктов для приготовления блинов. За год она выросла на 6,5 процентов.





Так, по подсчетам Томскстата, четыре куриных яйца обойдутся томичам в 24 рубля, 60 граммов сахара стоят 2 копейки, 3 грамма - 4 копейки, 50 граммов растительного масла — 6 рублей. Молоко за год стало дороже на 8,15 % и стоит около 60 рублей, мука также подорожала — на 1,23 %, 400 граммов муки на блины обойдутся в 13 рублей, сливочное масло стало дороже на 14,92 % и за 50 граммов нужно заплатить 25 рублей.





«В Томской области стоимость набора продуктов для приготовления блюда традиционного масленичного стола — блинов — в январе 2020 года по отношению к январю 2019 года увеличилась на 6,5 % и составила 129 рублей», — говорится в источнике.