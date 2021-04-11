Томскстат: основные продукты питания существенно подорожали

В Томской области в марте 2021 года наблюдался рост цен на основные продукты питания по сравнению с январем 2021 года. Среди продуктов первой необходимости больше всего подорожали: яйца куриные – на 10,51 рубля, куры охлажденные и мороженые – на 10,31 рубля, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 9,01 рубля, картофель – на 8,82 рубля. Отмечалось снижение цен на сметану – на 0,55 рубля.

Ранее Минсельхоз прогнозировал, что рост отпускных цен на мясо птицы и яйца в этом году останется в рамках продовольственной инфляции и что до конца первого квартала баланс спроса и предложения стабилизируется с учетом довольно короткого производственного цикла в птицеводстве.





Кроме того, ограничение экспорта зерна и масличных позволит сократить затраты животноводческих предприятий на кормовую базу, что снизит себестоимость производства и сохранит уровень цен на конечную продукцию, сообщало ведомство.





В прошлом году на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин удивился росту цен и напомнил об инструментах сдерживания их роста. После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, призванных стабилизировать цены на базовые продукты. Они позволят контролировать цены, в частности, на подсолнечное масло и сахар. Цена на сахар должна быть 46 рублей за килограмм, предельная цена на подсолнечное масло — 110 рублей за литр.



По данным Росстата, инфляция в 2020 году составила 4,9%. Продукты питания подорожали на 6,7%, плодоовощная продукция на 17,4%. Лидерами в гонке цен стали сахар-песок, который за год подорожал на 64,5%, и подсолнечное масло (+25,9%). Также выросли цены на крупу и бобовые (на 20,1%), на куриные яйца (15,1%).





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