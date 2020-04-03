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03 апреля,
2020
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Томскстат: гречка подорожала на 9%

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Росстат со 2 по 30 марта зафиксировал в Томске заметный рост цен на продукты, прежде всего длительного хранения, сообщает Интерфакс.

Наибольший рост цен зафиксирован на репчатый лук (на 26%), картофель (на 22%), морковь (19%). Сахарный песок подорожал на 13%, гречка - на 9%.


Цены на ряд других продуктов длительного хранения не претерпели серьезных изменений. В частности, пшеничная мука подорожала на 0,9%, вермишель на 0,1%.


Снижение цен зафиксировано на жирный творог (на 4%), цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 3%), пшено (на 3%).

Как сообщалось, на фоне пандемии коронавируса в Томске существенно подорожали лимоны и имбирь.


По данным Томскстата, инфляция в Томской области по итогам двух месяцев 2020 года составляет 0,9%.

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