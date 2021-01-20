Томскстат: дневная плата за ясли в Томске одна из самых высоких в СФО

Томскстат проанализировал стоимость посещения детских садов-яслей в центральных городах Сибирского федерального округа и выяснил, что в Томске одна из самых высоких дневных плат за эту услугу.

По данным исследования, в Томске за посещение такого дошкольного учреждения родители должны заплатить в среднем 135 рублей в день. При этом за год стоимость услуги выросла на 4, 65% — в аналогичный период прошлого года платили 129 рублей за день посещения. С этими показателями Томск занимает четвертое место среди городов СФО, перед ним в рейтинге Горно-Алтайск, там зафиксировали самую высокую в Сибири плату за ясли — 151 рубль в день.





Отметим, в Кемерове родители платят за ясли 130 рублей в день, в Новосибирске — 110 рублей, в Омске —118 рублей, Барнауле — 95 рублей, Иркутске — 137,6 рублей, Абакане — 109 рублей, Кызыле — 38 рублей.







Для сравнения, в Красноярске дневная плата за посещение яслей чуть больше 88 рублей, это самый низкий в СФО показатель.









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