Томскстат: Число умерших от болезней органов дыхания за 2020 год в регионе выросло в два раза

За 2020 год от болезней органов дыхания в Томской области умерли 1249 человек. Для сравнения: в 2019 году болезни легких стали причиной смерти у 579 человек. Таким образом, рост составил больше, чем в два раза. Такие данные приводит Томскстат, который опубликовал итоговые данные по количеству умерших жителей в регионе за 2020 год. В 2,8 раз выросла смертность от пневмонии: с 358 случаев в 2019 году до 987 человек в 2020.

В целом, в Томской области за 2020 год умерло 14 319 человек. По сравнению с 2019 годом число умерших увеличилось на 2 181 человека, или на 18 %.

Ведомство отмечает, что возросла смертность и от других болезней. Так, от сахарного диабета в 2020 году умерло на 43,8 % больше, чем в 2019-м (со 146 человек до 210). Смертность от болезней системы кровообращения выросла на 19,2 %: с 5 445 случаев в 2019-м до 6 491 случая в 2020-м; от болезней органов пищеварения — на 12,7 % (с 923 до 1 040); убийств — на 10,3 % (с 29 до 32); новообразований — на 3,3 % (с 2 338 до 2 415).

При этом, снизилось число смертей от транспортных несчастных случаев — на 15,6 % (с 109 до 92 случая); отравлений алкоголем — на 59,6 % (с 151 до 61); самоубийств — на 42,1 % (со 121 до 70); инфекционных и паразитарных болезней — на 7,7 % (с 326 до 301 случая).