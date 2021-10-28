«ТомскСАХ» переходит на усиленный режим работы

На данный момент к зиме специалисты подготовили 147 единиц спецтехники, которая будет задействована в очистке от снега и наледи проезжей части и пешеходных пространств.
Дороги и тротуары для безопасного передвижения машин и пешеходов бригады предприятия будут посыпать противогололедными материалами (почти 33 тысячи тонн) и химреагентом «Бионорд» (214 тонн, еще одна закупка планируется в декабре). В этом году количество материалов увеличено, и этого объема должно хватить на всю зиму.
«По прогнозу уже в это воскресенье ожидается снегопад в Томске. Если прогнозируемая непогода наступит, мы в полном объеме выйдем на посыпку и расчистку дорог. Кроме того, мы находимся в постоянном дежурстве, и, в случае гололеда, оперативно посыпаем особо опасные участки – это спуски, мосты, путепроводы, остановки и перекрестки, затем дороги первой и второй категории», - сообщил руководитель предприятия Евгений Якуба.
В настоящее время у «ТомскСАХ» есть потребность в трудоустройстве порядка 60 человек, в том числе водителей, уборщиков территории и механизаторов. Предприятие тесно работает с Центром занятости населения, заведениями средне-специального образования, публикует информацию о вакансиях в СМИ, социальных сетях и не только. Предприятие готово за свой счет обучать и переобучать специалистов с условием дальнейшего трудоустройства. Якуба также добавил, что на качестве зимней уборки города нехватка специалистов не отразится.
На сегодняшний день за «ТомскСАХ» закреплено зимнее содержание 213 ключевых улиц разных категорий общей протяженностью почти 266 км. Остальные территории обслуживают подрядчики районных администраций. Порядок на улицах областного центра будут обеспечивать пескоразбрасывающая техника, снегопогрузчики, плужно-щеточные машины, тракторы, шнекороторные снегоочистители, автогрейдеры и другая техника. В этом году для нужд города поступили два снегопогрузчика и две дорожно-комбинированные машины, а также навесное оборудование для распределения реагентов.
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