«ТомскСАХ» переходит на усиленный режим работы

На данный момент к зиме специалисты подготовили 147 единиц спецтехники, которая будет задействована в очистке от снега и наледи проезжей части и пешеходных пространств.

Дороги и тротуары для безопасного передвижения машин и пешеходов бригады предприятия будут посыпать противогололедными материалами (почти 33 тысячи тонн) и химреагентом «Бионорд» (214 тонн, еще одна закупка планируется в декабре). В этом году количество материалов увеличено, и этого объема должно хватить на всю зиму.

«По прогнозу уже в это воскресенье ожидается снегопад в Томске. Если прогнозируемая непогода наступит, мы в полном объеме выйдем на посыпку и расчистку дорог. Кроме того, мы находимся в постоянном дежурстве, и, в случае гололеда, оперативно посыпаем особо опасные участки – это спуски, мосты, путепроводы, остановки и перекрестки, затем дороги первой и второй категории», - сообщил руководитель предприятия Евгений Якуба.