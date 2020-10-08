ТомскСАХ отсыпает песком опасные участки дороги

«Сегодня спецзвенья выведены на уборку ул. Артема и Елизаровых. Пескоразбрасыватели и плужнощеточная техника работают в режиме круглосуточного дежурства. Они приступят к отсыпке магистралей и пешеходных пространств и сметанию снега в случае ухудшения погодных условий», — уточняет городская администрация.





Отмечается, что в целом в прошлые сутки на улицах Томска работало 87 единиц спецтехники и 129 рабочих. Техника работала на участках улиц Артема, Матросова, Мичурина, Красноармейской, проспектов Кирова и Ленина. Для отсыпки дорог и тротуаров в этом году заготовили 23 тысячи тонн песко-соляной смеси и 215 тонн реагента «Бионорд» для удаления наледи с остановок и заездных карманов.





Также всех водителей Госавтоинспекция и коммунальные службы призывают заменить летнюю резину на зимнюю, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, так как на дорогах возможно образование гололедицы.





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