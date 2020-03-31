«ТомскСАХ» начнет мыть улицы города дезинфицирующим средством

Мэр Томска Иван Кляйн поручил руководству «ТомскСАХ» связаться с Роспотребнадзором и запросить информацию о том, какие вещества могут быть применены для дезинфекции улично-дорожной сети, тротуаров, зданий, остановочных комплексов.

«В распоряжении «ТомскСАХ» есть поливомоечные машины и мини-диггеры, которые могут осуществлять такую мойку. Руководству предприятия нужно заготовить необходимые растворы, чтобы быть готовыми выполнять дезинфицирующую обработку», — поручил мэр Томска Иван Кляйн.





С сегодняшнего дня началось переоснащение техники для работы в летний период, оно завершится к 10 апреля. Накануне на улицах Томска работало 63 единицы техники, в ручной уборке задействовано 145 человек.





Сегодня, 31 марта, механизированными звеньями «ТомскСАХ» будет проводиться очистка прибордюрной части от зимних накоплений: на участках пр. Ленина от Московского тр. до ул. Нахимова, пр. Фрунзе (от ул. Гагарина до ул. Белинского), пр. Фрунзе (от ул. Белинского до ул. Гоголя), а также по пр. Кирова.





Ранее в Томске по поручению мэра начали дезинфицировать домофоны, окна, лифты, вентиляцию и почтовые ящики в жилых домах. По поручению мэра УК и ТСЖ должны делать фотоотчет уборки в подъездах и отправлять в районную администрацию.





Ранее дезинфекцию проводили в жилых домах в Южных воротах, Зеленых горках и на улице Нефтяной, которые обслуживает УК «Дом-Сервис ТДСК».





С любыми вопросами, связанными с функционированием вашего дома, нужно обращаться к управляющим компаниям. Сообщить об авариях можно в «Оперативно-дежурную службу» по телефону 005.





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