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31 марта,
2020
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Новости

«ТомскСАХ» начнет мыть улицы города дезинфицирующим средством

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Мэр Томска Иван Кляйн поручил руководству «ТомскСАХ» связаться с Роспотребнадзором и запросить информацию о том, какие вещества могут быть применены для дезинфекции улично-дорожной сети, тротуаров, зданий, остановочных комплексов. 

«ТомскСАХ» начнет мыть улицы города дезинфицирующим средством
Фото: администрация Томска

«В распоряжении «ТомскСАХ» есть поливомоечные машины и мини-диггеры, которые могут осуществлять такую мойку. Руководству предприятия нужно заготовить необходимые растворы, чтобы быть готовыми выполнять дезинфицирующую обработку», — поручил мэр Томска Иван Кляйн.


С сегодняшнего дня началось переоснащение техники для работы в летний период, оно завершится к 10 апреля. Накануне на улицах Томска работало 63 единицы техники, в ручной уборке задействовано 145 человек.


Сегодня, 31 марта, механизированными звеньями «ТомскСАХ» будет проводиться очистка прибордюрной части от зимних накоплений: на участках пр. Ленина от Московского тр. до ул. Нахимова, пр. Фрунзе (от ул. Гагарина до ул. Белинского), пр. Фрунзе (от ул. Белинского до ул. Гоголя), а также по пр. Кирова. 


Ранее в Томске по поручению мэра начали дезинфицировать домофоны, окна, лифты, вентиляцию и почтовые ящики в жилых домах. По поручению мэра УК и ТСЖ должны делать фотоотчет уборки в подъездах и отправлять в районную администрацию. 


Ранее дезинфекцию проводили в жилых домах в Южных воротах, Зеленых горках и на улице Нефтяной, которые обслуживает УК «Дом-Сервис ТДСК».


С любыми вопросами, связанными с функционированием вашего дома, нужно обращаться к управляющим компаниям.  Сообщить об авариях можно в «Оперативно-дежурную службу» по телефону 005. 


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