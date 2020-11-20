«ТомскСАХ» начал эксперимент по обработке улиц реагентами

Заммэра Вячеслав Черноус рассказал на заседании комитета Думы Томска по городскому хозяйству об особенностях уборки снега зимой. По его словам, претензий к работе «ТомскСАХ» пока нет.

«Сегодня и завтра планируем провести экспериментальную обработку нескольких улиц. На одной части — двухфазную обработку, то есть с применением рассола и реагента. Еще на части улиц попробуем обработать рассолом. Посмотрим, как покажут себя дороги после обработки. В перспективе эти реагенты смогут заменить песко-соляную смесь. Пока это экспериментальный вариант», — пояснил заммэра Вячеслав Черноус.





В этом году «ТомскСАХ» заготовил для обработки городских дорог почти 24 тысячи тонн песко-соляной смеси. При этом содержание соли в ней увеличено с 10 % до 30 %, чтобы повысить эффективность растапливания снега и снизить объем песка. Подрядчики районных администраций по-прежнему будут использовать 10-процентную песко-соляную смесь.





«Почему решили перейти на 30 %. Это позволит высыпать меньше песка, а значит, весной будет меньше пыли. Почему мы стали применять реагенты на остановках? Просто зачастую после обработки песко-соляной смесью некоторые маршрутные автобусы заезжают и прокатываются полностью по карману, образуется наледь. Реагенты позволяют сразу убрать лед. А рассолы не на химических реагентах, а на соли. Они не разъедают обувь. Это обычная соль, из нее сделан рассол. Сейчас мы используем ее в основном на промышленных территориях, где меньше жилья. Посмотрим, как себя покажет, и будем принимать решения. Мы с большой осторожностью относимся к реагентам, которые могут на животных или обувь повлиять», — объяснил Черноус. Он рассказал, что мэрия прорабатывала вопрос покупки снегоплавильной машины, но в итоге решила от нее отказаться.





«Это гораздо дороже получается, чем вывоз на снегоотвалы. Ведь необходимо чистить ливневую канализацию. А логистически мы даже рассматривали две точки, где могли ее использовать, но останавливает в первую очередь дороговизна утилизации снега», — сказал Вячеслав Черноус.





Напомним, «ТомскСАХ» убирает улицы первой и второй категории, на которых ездит общественный транспорт. Улицы третьей категории убирают подрядчики. Вице-мэр Черноус пояснил, что по нормативам подрядчики должны были убирать улицы третьей категории раз в месяц, но мэрия увеличила финансирование, и сейчас техника заходит раз в неделю.





До конца года пройдут конкурсы по отбору районных подрядчиков на 2021 год. Отвечая на вопрос депутатов, Вячеслав Черноус пояснил, почему конкурсы проводятся по принципу «один лот — один район».





«Когда были мелкие лоты, то мы столкнулись с тем, что заходит на аукцион фирма, бывает, что вчера созданная. Снижает цену, а потом бегает по нашим же подрядчикам и предлагает работу им. В позапрошлом году были случаи, когда заходила фирма без стула и без стола. Мы были вынуждены расторгать контракты и заново проходить процедуры. Для того чтобы хоть как-то себя подстраховать, мы не мельчим лоты: конкретный район — один лот. Понимаем, что туда может зайти фирма, у которой есть техника, коллектив, которая способна закупить материалы и содержать территорию. Но, к сожалению, на сегодняшний день только САХ может потянуть больше двух районов. Иногда бывают ситуации, когда мы вынуждаем САХ отработать дополнительный объем, в коммерческой структуре такого не получится», — рассказал Черноус.





Напомним, противогололедный реагент «Бионорд» используется в Томске с 2018 года. Этот реагент используется на остановках общественного транспорта и безопасен для людей и животных.