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20 ноября,
2020
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«ТомскСАХ» начал эксперимент по обработке улиц реагентами

ТВ2
ТВ2
11 часов назад

Заммэра Вячеслав Черноус рассказал на заседании комитета Думы Томска по городскому хозяйству об особенностях уборки снега зимой. По его словам, претензий к работе «ТомскСАХ» пока нет.

«ТомскСАХ» начал эксперимент по обработке улиц реагентами

«Сегодня и завтра планируем провести экспериментальную обработку нескольких улиц. На одной части — двухфазную обработку, то есть с применением рассола и реагента. Еще на части улиц попробуем обработать рассолом. Посмотрим, как покажут себя дороги после обработки. В перспективе эти реагенты смогут заменить песко-соляную смесь. Пока это экспериментальный вариант», — пояснил заммэра Вячеслав Черноус.


В этом году «ТомскСАХ» заготовил для обработки городских дорог почти 24 тысячи тонн песко-соляной смеси. При этом содержание соли в ней увеличено с 10 % до 30 %, чтобы повысить эффективность растапливания снега и снизить объем песка. Подрядчики районных администраций по-прежнему будут использовать 10-процентную песко-соляную смесь.


«Почему решили перейти на 30 %. Это позволит высыпать меньше песка, а значит, весной будет меньше пыли. Почему мы стали применять реагенты на остановках? Просто зачастую после обработки песко-соляной смесью некоторые маршрутные автобусы заезжают и прокатываются полностью по карману, образуется наледь. Реагенты позволяют сразу убрать лед. А рассолы не на химических реагентах, а на соли. Они не разъедают обувь. Это обычная соль, из нее сделан рассол. Сейчас мы используем ее в основном на промышленных территориях, где меньше жилья. Посмотрим, как себя покажет, и будем принимать решения. Мы с большой осторожностью относимся к реагентам, которые могут на животных или обувь повлиять», — объяснил Черноус. Он рассказал, что мэрия прорабатывала вопрос покупки снегоплавильной машины, но в итоге решила от нее отказаться.


«Это гораздо дороже получается, чем вывоз на снегоотвалы. Ведь необходимо чистить ливневую канализацию. А логистически мы даже рассматривали две точки, где могли ее использовать, но останавливает в первую очередь дороговизна утилизации снега», — сказал Вячеслав Черноус.


Напомним, «ТомскСАХ» убирает улицы первой и второй категории, на которых ездит общественный транспорт. Улицы третьей категории убирают подрядчики. Вице-мэр Черноус пояснил, что по нормативам подрядчики должны были убирать улицы третьей категории раз в месяц, но мэрия увеличила финансирование, и сейчас техника заходит раз в неделю.


До конца года пройдут конкурсы по отбору районных подрядчиков на 2021 год. Отвечая на вопрос депутатов, Вячеслав Черноус пояснил, почему конкурсы проводятся по принципу «один лот — один район».


«Когда были мелкие лоты, то мы столкнулись с тем, что заходит на аукцион фирма, бывает, что вчера созданная. Снижает цену, а потом бегает по нашим же подрядчикам и предлагает работу им. В позапрошлом году были случаи, когда заходила фирма без стула и без стола. Мы были вынуждены расторгать контракты и заново проходить процедуры. Для того чтобы хоть как-то себя подстраховать, мы не мельчим лоты: конкретный район — один лот. Понимаем, что туда может зайти фирма, у которой есть техника, коллектив, которая способна закупить материалы и содержать территорию. Но, к сожалению, на сегодняшний день только САХ может потянуть больше двух районов. Иногда бывают ситуации, когда мы вынуждаем САХ отработать дополнительный объем, в коммерческой структуре такого не получится», — рассказал Черноус.


Напомним, противогололедный реагент «Бионорд» используется в Томске с 2018 года. Этот реагент используется  на остановках общественного транспорта и безопасен для людей и животных.

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