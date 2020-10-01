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01 октября,
2020
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ТомскСАХ думает о переходе на химические реагенты от гололеда

ТВ2
ТВ2
44 минуты назад

ТомскСАХ рассматривает возможность перехода с песко-соляной смеси на химические реагенты при обработке дорог от гололеда, сообщает мэрия Томска.

ТомскСАХ думает о переходе на химические реагенты от гололеда

Директор ТомскСАХ сообщил, что для отсыпки дорог и тротуаров в этом году приготовили 23 тысячи тонн песко-соляной смеси, но в наличии есть также 215 тонн реагента «Бионорд». Его будут использовать для удаления наледи с остановок и заездных карманов. Но предприятие рассматривает варианты привлечь другие технологии, например, использовать твердый химический реагент и двухфазный реагент, которые могут удалять наледь из заездных карманов очень быстро. Такой опыт уже имеют Казань, Калуга, Самара, Уфа, Ижевск, Новосибирск.

«Предприятие рассматривает варианты перехода на сплошную обработку химическим реагентом проезжей части, специалисты рассчитывают денежную разницу между использованием песко-соляной смесью и химреагентом и эффективность последнего», — говорится в сообщении.


Отметим, руководитель «ТомскСАХ» Евгений Якуба сообщил, что в целом САХ в этом сезоне будет содержать 227 улиц протяженностью 253 км. Работать планируют 152 машины спецтехники, в том числе купленные весной комбинированные дорожные машины. Весной они дезинфицировали улицы, а зимой могут рассыпать реагент.

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