«ТомскРТС»: томичи задолжали за год два миллиарда рублей за тепло

Томичи задолжали за теплоэнергию за 2020 год два миллиарда рублей. Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «ТомскРТС» Иван Ющенко. Всего долг за потребленную энергию в Томске составил два миллиарда 600 тысяч рублей.

Как пояснил Иван Ющенко, в прошлом году на размер долга повлияло ухудшение финансовой ситуации в ряде семей из-за пандемии.





«Понятно, что есть несколько причин роста задолженности. Это и ухудшение финансовой составляющей в ряде семей из-за уменьшения или потери работы. Но есть и такой фактор, как нежелание части людей вовремя оплачивать коммунальные ресурсы. Попытка оправдать себя в это непростое время. Хотя проблема от этого меньше не станет. Не заплатив один раз квитанцию, долги как снежный ком нарастают. И эту проблему решить уже намного сложнее. Плюс повлияли и законодательные ограничения на всю сферу ЖКХ. Мы не могли начислять пени, не имели права ограничить и отключать от коммунальных ресурсов должников. Все эти моратории с 1 января 2021 года прекращены, и сейчас работа уже ведется в полном объеме. С февраля месяца начнет начисляться пеня на просрочку платежа и ограничения должников. В январе мы разослали порядка 600 уведомлений об ограничении пользования ресурсами. И будем планировать в месяц отрабатывать около тысячи должников», — рассказал Иван Ющенко.





Он также призвал обращаться к специалистам «ТомскРТС» за реструктуризацией задолженности и не доводить до судебных тяжб.