«ТомскРТС» рассказали, на какой срок перекрыта улица Герцена

Ремонтные работы продолжаются между улицами Новгородской и проспектом Комсомольским. Часть дороги перекрыта для движения.

«Подрядная организация выполняет реконструкцию участка тепломагистрали 2 Г, от которого запитана часть домов на улице Герцена и проспекте Комсомольский. В ходе ремонта планируется заменить почти 190 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметром 700 мм. Выполнение реконструкции позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей», — пояснили ТВ2 в пресс-службе «ТомскРТС».





В компании уточнили, что работы по замене участка тепломагистрали планируется завершить до 25 августа.





На время проведения монтажных работ будет перекрыто движение транспорта по улице Герцена.