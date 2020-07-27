Добрые новости
27 июля,
2020
11
фото
Новости

«ТомскРТС» рассказали, на какой срок перекрыта улица Герцена

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Ремонтные работы продолжаются между улицами Новгородской и проспектом Комсомольским. Часть дороги перекрыта для движения.

«ТомскРТС» рассказали, на какой срок перекрыта улица Герцена

«Подрядная организация выполняет реконструкцию участка тепломагистрали 2 Г, от которого запитана часть домов на улице Герцена и проспекте Комсомольский. В ходе ремонта планируется заменить почти 190 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении  диаметром 700 мм. Выполнение реконструкции позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей», — пояснили ТВ2 в пресс-службе «ТомскРТС».


В компании уточнили, что работы по замене участка тепломагистрали планируется завершить до 25  августа.


На время проведения монтажных работ будет перекрыто движение транспорта по улице Герцена.

«ТомскРТС» рассказали, на какой срок перекрыта улица Герцена
«ТомскРТС» рассказали, на какой срок перекрыта улица Герцена
«ТомскРТС» рассказали, на какой срок перекрыта улица Герцена
«ТомскРТС» рассказали, на какой срок перекрыта улица Герцена
«ТомскРТС» рассказали, на какой срок перекрыта улица Герцена
«ТомскРТС» рассказали, на какой срок перекрыта улица Герцена
«ТомскРТС» рассказали, на какой срок перекрыта улица Герцена
«ТомскРТС» рассказали, на какой срок перекрыта улица Герцена
«ТомскРТС» рассказали, на какой срок перекрыта улица Герцена
«ТомскРТС» рассказали, на какой срок перекрыта улица Герцена


Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.