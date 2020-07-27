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«ТомскРТС» рассказали, на какой срок перекрыта улица Герцена
4 часа назад
Ремонтные работы продолжаются между улицами Новгородской и проспектом Комсомольским. Часть дороги перекрыта для движения.
«Подрядная организация выполняет реконструкцию участка тепломагистрали 2 Г, от которого запитана часть домов на улице Герцена и проспекте Комсомольский. В ходе ремонта планируется заменить почти 190 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении диаметром 700 мм. Выполнение реконструкции позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей», — пояснили ТВ2 в пресс-службе «ТомскРТС».
В компании уточнили, что работы по замене участка тепломагистрали планируется завершить до 25 августа.
На время проведения монтажных работ будет перекрыто движение транспорта по улице Герцена.
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