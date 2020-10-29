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29 октября,
2020
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ТомскРТС получила штраф в 50 тысяч рублей за нарушение сроков подачи тепла

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Прокуратура региона возбудила 13 дел в отношении «ТомскРТС» за нарушение сроков подачи тепла. Девять из них рассмотрели и назначили ресурсоснабжающей компании штраф в 52 тысячи рублей. 


«По результатам проверок, проведенных в сентябре и октябре текущего года, установлено, что акционерное общество «ТомскРТС» значительно нарушило сроки подачи отопления более чем в 100 многоквартирных домов», — сообщили в прокуратуре.


Гендиректору организации вынесли представление устранить нарушения закона. Также в отношении компании ведомство возбудило 13 дел об административном правонарушении по статье «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Из них рассмотрели девять и также назначили штраф в 52 тысячи рублей. Оставшиеся дела пока на рассмотрении.


Постановления департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области пока в законную силу не вступили.


Ранее мы сообщали, что за всю нынешнюю ремонтную кампанию «ТомскРТС» больше 70 раз привлекал к ответственности областной госжилнадзор. Компания ранее получила штраф в 380 тысяч рублей. 

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