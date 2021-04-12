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12 апреля,
2021
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«ТомскРТС»: На подключение Черемошников к центральному теплоснабжению нужно 300 млн рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Проект строительства тепломагистрали для подключения микрорайона Черемошники к центральному теплоснабжению прошел госэкспертизу, сообщает «ТомскРТС». 

«ТомскРТС»: На подключение Черемошников к центральному теплоснабжению нужно 300 млн рублей

Ранее в «ТомскРТС» решили перевести объекты, которые обслуживаются котельной на Водяной, на централизованное водоснабжение. Для этого планируется построить тепломагистраль № 6В (ТМ-6В) протяженностью почти в 900 метров в двухтрубном исполнении и  насосную станцию № 6 (ПНС-6). Реализация проекта позволит подключить к централизованному теплоснабжению больше 300 объектов.


«Проект получил положительное заключение государственной экспертизы, которое дает право на его реализацию. Стоимость комплекса работ по строительству тепломагистрали и перекачивающей насосной станции составит около 300 миллионов рублей», — сообщил гендиректор «ТомскРТС» Сергей Панасюк.


По его словам, строительство станции и участка магистрали начнется после того, как будет определен источник финансирования.


«Строительство тепломагистрали и перекачивающей насосной станции позволит создать дополнительную нагрузку для подключения новых объектов 50 Гкал/час. Таким образом, суммарная нагрузка с уже существующими объектами составит 112 Гкал/час», — отмечают в «ТомскРТС».

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