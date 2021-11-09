«ТомскРТС» к 2024 году достроит тепломагистраль, которая позволит отказаться от котельной на Водяной

«ТомскРТС» до конца 2023 года достроит тепломагистраль №6, которая позволит перевести на централизованное теплоснабжение более 250 домов в Ленинском районе Томска и отказаться от услуг частной котельной на улице Водяной. Об этом сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на данные сайта Госзакупок.

Работы по строительству тепломагистрали обойдутся «ТомскРТС» в 94,3 млн рублей. Договор с подрядчиком заключили в начале ноября, но название организации не раскрывается. Подрядчик должен будет завершить все работы до 31 декабря 2023 года.