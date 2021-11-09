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«ТомскРТС» к 2024 году достроит тепломагистраль, которая позволит отказаться от котельной на Водяной

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«ТомскРТС» до конца 2023 года достроит тепломагистраль №6, которая позволит перевести на централизованное теплоснабжение более 250 домов в Ленинском районе Томска и отказаться от услуг частной котельной на улице Водяной. Об этом сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на данные сайта Госзакупок.

Работы по строительству тепломагистрали обойдутся «ТомскРТС» в 94,3 млн рублей. Договор с подрядчиком заключили в начале ноября, но название организации не раскрывается. Подрядчик должен будет завершить все работы до 31 декабря 2023 года.

Напомним, котельная на Водяной, обслуживающая 268 жилых домов и 19 объектов социальной сферы, находится в частной собственности последние 20 лет. В этот период у объекта сменилось несколько владельцев, а в 2014 году компания «Флора», у которой котельная находилась в собственности, была признана банкротом, а ее имущество стало предметом залога по обязательствам должника перед Томским филиалом банка ВТБ. В конце 2019 года котельную за 9 млн выкупило микропредприятие «Диспетчер», эксплуатацией объекта продолжает заниматься «ТомскРТС».

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