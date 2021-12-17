Итоги года от ТомскРТС: два млрд долгов за тепло и тысяча испорченных путешествий

Компания «ТомскРТС» сообщает, что более тысячи томичей не смогли выехать из страны из-за долгов за тепло в 2021 году. Энергетики передали службе судебных приставов более 12 тысяч исполнительных документов о взыскании с должников за услуги теплоснабжения 250 миллионов рублей.

По данным на начало декабря, долги томичей и организаций города за услуги теплоснабжения превышают 2 миллиарда рублей, что на 270 миллионов рублей больше, чем годом ранее. Большая часть долга приходится на население - 1,6 миллиарда рублей.

«Компания проводит с абонентами большую досудебную работу, в рамках которой по различным каналам связи информирует абонентов о наличии задолженности и последствиях неоплаты и рекомендует не доводить ситуацию до подачи исков в суды и привлечения к взысканию оплаты службы судебных приставов. Абоненты, не реагирующие на предупреждения, сталкиваются с такими неприятностями как арест счетов, недвижимости и транспортных средств, наложение запрета на выезд из страны», - рассказала заместитель директора СП «Теплоэнергосбыт» АО «ТомскРТС» Ирина Сергиевская.

В текущем году судебные приставы ограничили право на выезд из страны более тысячи должников за услуги теплоснабжения, а также провели более 100 арестов имущества неплательщиков, в том числе 20 автомобилей, более 30 объектов недвижимости и трёх земельных участков.

Компания «ТомскРТС» помимо судебных приставов привлекает к взысканию задолженности аккредитованное коллекторское агентство, действующее в рамках законодательства. В текущем году ему в работу передана информация о задолженности более 5,5 тысячи абонентов, агентством взыскано с неплательщиков почти 40 миллионов рублей.

Кроме того, в текущем году компания передала информацию о 700 должниках в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Попавшие в черный список банков томичи будут испытывать трудности с получением кредитов.



«Часть должников, узнав о риске быть внесенным в реестр НБКИ, где информация хранится в течение 10 лет, оплачивает долги. Мы призываем абонентов не доводить ситуацию до применения ограничительных мер, а обращаться в компанию для обсуждения условий реструктуризации задолженности», - отметила Сергиевская.