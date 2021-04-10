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10 апреля,
2021
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Томской области выделили дополнительные 700 млн рублей на расселение аварийного жилья

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томская область получит дополнительно почти 700 миллионов рублей на расселение аварийного жилья. Соответствующую заявку одобрил Фонд содействия реформированию ЖКХ, сообщает обладминистрация.

Томской области выделили дополнительные 700 млн рублей на расселение аварийного жилья

Деньги поступят в регион на реализацию этапа 2022-2023 годов. Еще 92,95 млн рублей регион добавит из своей казны.


«Мы продолжаем «добывать» в федеральных министерствах и ведомствах средства для решения главных проблем людей. Расселение аварийного жилья для нашего Томска одна из приоритетных задач, и мы решаем ее опережающими темпами, – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Благодаря дополнительной поддержке федерального центра и нашему вкладу, в 2022-2023 годах из трущоб в новые комфортные квартиры переедут еще 1 138 томичей – 428 семей».


В программу расселения аварийного жилья по нацпроекту в Томской области вошли Асиновский и Чаинский районы, где расселение было завершено в 2019-м, а также Каргасокский и Томский районы, где программа была исполнена в 2020-м. В Томске расселение аварийного жилья по национальному проекту началось в 2019 году и должно быть завершено в 2023 году.


Всего на реализацию шестилетней программы расселения аварийного жилья в консолидированном бюджете Томской области предусмотрено свыше 6,7  млрд рублей.

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