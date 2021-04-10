Томской области выделили дополнительные 700 млн рублей на расселение аварийного жилья

Деньги поступят в регион на реализацию этапа 2022-2023 годов. Еще 92,95 млн рублей регион добавит из своей казны.





«Мы продолжаем «добывать» в федеральных министерствах и ведомствах средства для решения главных проблем людей. Расселение аварийного жилья для нашего Томска одна из приоритетных задач, и мы решаем ее опережающими темпами, – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Благодаря дополнительной поддержке федерального центра и нашему вкладу, в 2022-2023 годах из трущоб в новые комфортные квартиры переедут еще 1 138 томичей – 428 семей».





В программу расселения аварийного жилья по нацпроекту в Томской области вошли Асиновский и Чаинский районы, где расселение было завершено в 2019-м, а также Каргасокский и Томский районы, где программа была исполнена в 2020-м. В Томске расселение аварийного жилья по национальному проекту началось в 2019 году и должно быть завершено в 2023 году.





Всего на реализацию шестилетней программы расселения аварийного жилья в консолидированном бюджете Томской области предусмотрено свыше 6,7 млрд рублей.