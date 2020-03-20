Томской области выделили 8 млн рублей на покупку аппаратов ИВЛ

Томская область получила субсидию в 8 млн рублей на покупку семи аппаратов искусственной вентиляции легких. По словам замруководителя областного штаба по предупреждению коронавируса Ивана Деева, в регионе достаточно оборудования для лечения тяжелой формы COVID-19.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на вечер 19 марта в инфекционном отделении больницы № 3 лечатся 10 пациентов, коронавирус подтвердился в регионе у одного человека.



Еще один пациент лечится от ОРВИ в инфекционном отделении в Северской больнице. У него взяли анализы на COVID-19, в скором времени будет известен результат.





121 человек, вернувшийся в Томскую область из территорий с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, находится на самоизоляции. Сотрудники Роспотребнадзора контролируют, соблюдают ли они карантин.



Напомним, первый случай коронавируса в Томской области зарегистрировали 18 марта. Известно, что коронавируc привезла из Италии томичка, которая ездила транзитом на выставку собак в Англию.



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