Томской области вновь отказали в праве и гранте на создание научно-образовательного центра
Томская область вновь не получила право и грант на создание научно-образовательного центр (НОЦ) мирового уровня. Ранее глава региона Сергей Жвачкин говорил что на создание НОЦ претендуют «совсем далекие от науки регионы» и у Томской области есть все основания для победы в конкурсе.
Как следует из информации на сайте Минобрнауки, гранты в более 700 млн рублей на создание НОЦ получили пять центров, большинство из которых — межрегиональные. Это «Инженерия будущего», «Передовые производственные технологии и материалы», «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», «Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня» и «ТулаТЕХ».
Ранее право и грант на создание НОЦ получили пять центров в Пермском крае, Нижегородской, Тюменской, Белгородской и Кемеровской областях.
По указу президента в ближайшие годы в России должно быть создано не менее 15 НОЦ, которые объединят лучшие университеты и научные организации с компаниями, работающими в реальном секторе экономики. В 2018 году Томск вошел в число 20 городов, где есть условия для формирования центра. Но в число «пилотов» город не попал. Вновь в конкурсе регион мог поучаствовать в 2020 году.
В феврале 2020 года глава Томской области Сергей Жвачкин заявлял, что у региона есть все основания для получения статуса НОЦ.
До сих пор неясен статус НОЦ, и в результате на него претендуют ну совсем далекие от науки регионы – сейчас их уже 43, – заявил губернатор Сергей Жвачкин на заседании президиума Госсовета и Совета при президенте. – А у нашей Томской области на статус мирового НОЦ есть все права и все основания. В этом мы абсолютно единодушны с президентом РАН Александром Сергеевым.
Президент РАН Александр Сергеев говорил, что Томская область создала у себя НОЦ мирового уровня еще до создания конкурса в рамках нацпроекта «Наука».
«НОЦ мирового уровня в Томской области де-факто уже есть, и даже на уровне выше, чем в других регионах, в том числе в пяти первых, – цитировал президента РАН «Интерфакс». – НОЦ – это про создание новых высокооплачиваемых и инженерных рабочих мест. У вас уже организовано взаимодействие».
Национальный проект «Наука» реализуется в России с октября 2018 года и рассчитан до 2024 года. В целях проекта — вхождение России в первую пятерку стран по количеству научных статей в приоритетных областях, создание привлекательных рабочих мест для ученых, увеличение затрат на научные исследования и разработки. Бюджет проекта — более 600 млрд рублей.
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