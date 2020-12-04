Томской области вновь отказали в праве и гранте на создание научно-образовательного центра

Томская область вновь не получила право и грант на создание научно-образовательного центр (НОЦ) мирового уровня. Ранее глава региона Сергей Жвачкин говорил что на создание НОЦ претендуют «совсем далекие от науки регионы» и у Томской области есть все основания для победы в конкурсе.

Как следует из информации на сайте Минобрнауки, гранты в более 700 млн рублей на создание НОЦ получили пять центров, большинство из которых — межрегиональные. Это «Инженерия будущего», «Передовые производственные технологии и материалы», «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования», «Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня» и «ТулаТЕХ».





Ранее право и грант на создание НОЦ получили пять центров в Пермском крае, Нижегородской, Тюменской, Белгородской и Кемеровской областях.





По указу президента в ближайшие годы в России должно быть создано не менее 15 НОЦ, которые объединят лучшие университеты и научные организации с компаниями, работающими в реальном секторе экономики. В 2018 году Томск вошел в число 20 городов, где есть условия для формирования центра. Но в число «пилотов» город не попал. Вновь в конкурсе регион мог поучаствовать в 2020 году.



В феврале 2020 года глава Томской области Сергей Жвачкин заявлял, что у региона есть все основания для получения статуса НОЦ.