Томской области хватит существующих мусорных полигонов на 2,5 года
К таким выводам пришла Счетная палата после анализа результатов мусорной реформы.
В документе, опубликованном на сайте Счетной палаты, говорится, что, несмотря на старт в 2019 году мусорной реформы, ситуация в сфере обращения с отходами остается неблагополучной. Так, уровень переработки отходов не превышает 7 %, а более 90 % по-прежнему направляется на полигоны и свалки. При этом отмечается, что места захоронения отходов часто не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву.
Также, по данным ведомства, близка к критической ситуация с официальными полигонами.
«При существующих темпах роста объемов ТКО (1-2 % в год) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них – до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет», — говорится в документе.
Так, согласно данным Счетной палаты, ресурса действующих полигонов Томской области хватит всего на 29,8 месяцев (около двух с половиной лет).
В Счетной палате обращают внимание на то, что федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», который создан для того, чтобы создать высокотехнологичную инфраструктуру обработки и утилизации отходов, с задачей не справляется и его нужно пересмотреть. Например, в проекте не прописаны меры для сокращения объемов отходов.
«Речь, в том числе, идет о стимулировании населения использовать многооборотные товары, тару и упаковку. Отсутствуют и мероприятия по раздельному сбору отходов. Кроме того, установленные в проекте целевые результаты и показатели недостаточно увязаны между собой, а их значения не были согласованы с регионами. В результате значительная часть субъектов (42 %) не подтвердила возможность их выполнения и не заключила с Минприроды России соглашения о реализации региональных проектов», — говорится в документе.
Специалисты проанализировали 67 региональных программ и выяснили, что только в 39 регионах прописан раздельный сбор отходов, а лишь в 19 регионах пытаются привлечь бизнес в сферу обращения с отходами.
«Остро стоит вопрос финансового обеспечения реформы. На уровне регионов основной источник инвестиций – это платежи населения, размер которых зависит от нормативов накопления ТКО и соответствующих тарифов. Однако здесь возникает проблема прозрачности этих расчетов. Как показал анализ, нормативы в разы отличаются даже в сопоставимых районах. Так, тарифный диапазон на услуги региональных операторов в 2019 году составлял от 244 до 1411 рублей за один кубометр. Следствием стала низкая собираемость – 79 % в 2019 году и 76 % в первом полугодии 2020 года. В результате на 1 июля 2020 года отмечен риск, что 22 региональных оператора, обслуживающих 15,1 млн человек в 19 субъектах Российской Федерации, могут прекратить свои услуги», — подчеркивают в документе.
Чтобы более эффективно организовать обращение с отходами, Счетная палата предлагает изменить федеральный проект по обращению с ТКО, расширить меры поддержки инвестпроектов в сфере обращения с ТКО, создать единую систему учета всех отходов, создать регламент подтверждения отсутствия негативного воздействия на окружающую среду с исследованием состояния почвы, воды и воздуха. Также предлагается скорректировать региональные программы по обращению с отходами — в частности, добавить мероприятия для сокращения образования отходов.
Отметим, в 2019 году специалисты департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области внесли изменения в территориальную схему обращения с отходами. В ней отразили места будущих мусоросортировочных комплексов и полигонов. Так, согласно этой схеме, к 2020 году в регионе должны были появиться полигон твердых бытовых отходов (ТБО) в поселке Самусь, полигон твердо-коммунальных отходов (ТКО) в селе Тегульдет, полигон ТКО и мусороперерабатывающий комплекс в селе Сухоречье.
На сегодняшний день в Томской области действует полигон по захоронению ТБО в районе села Сухоречье, полигон промышленных отходов в поселке Копылово, полигон ТБО в селе Нелюбино. В Северске действуют полигон захоронения промышленных отходов РХЗ СХК и полигон ТБО. В Молчановском районе функционирует полигон площадью 43 тысячи квадратных метров. Площадь полигона рассчитана минимум на 15 лет. За это время полигон может принять 60 тысяч тонн мусора, пока там складировано 16 тысяч тонн.
Также заявлено, что в 2021 году в Томской области построят автоматизированный мусоросортировочный комплекс (АМСК) и МСК в Асине.
В 2022 году планируется построить полигоны ТКО в селах Чажемто, Мельниково, Каргасок, Парабель и в городах Кедровый и Северск.
В 2023 году свою работу начнет полигон (ТКО) в Колпашево. В это время перестанут действовать старые полигоны ТБО в городах Кедровый, Колпашево и Северск.
В 2024 году будут введены в действие полигон ТКО в селе Новый Васюган, а также станции сжигания в Сосновке, Батурино, Тымске и в селе Улу-Юл.
В 2025 году начнет действовать полигон в селе Тегульдет. И в 2026 году – полигон ТКО в селе Александровское.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Территориальная схема обращения с отходами: что в нее входит
Рекультивация закрытого полигона в Новомихайловке обойдется в 448 млн рублей
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?