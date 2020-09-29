Томской области хватит существующих мусорных полигонов на 2,5 года

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К таким выводам пришла Счетная палата после анализа результатов мусорной реформы.

В документе, опубликованном на сайте Счетной палаты, говорится, что, несмотря на старт в 2019 году мусорной реформы, ситуация в сфере обращения с отходами остается неблагополучной. Так, уровень переработки отходов не превышает 7 %, а более 90 % по-прежнему направляется на полигоны и свалки. При этом отмечается, что места захоронения отходов часто не отвечают требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву.

Также, по данным ведомства, близка к критической ситуация с официальными полигонами.

«При существующих темпах роста объемов ТКО (1-2 % в год) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них – до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет», — говорится в документе.

Так, согласно данным Счетной палаты, ресурса действующих полигонов Томской области хватит всего на 29,8 месяцев (около двух с половиной лет).

В Счетной палате обращают внимание на то, что федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», который создан для того, чтобы создать высокотехнологичную инфраструктуру обработки и утилизации отходов, с задачей не справляется и его нужно пересмотреть. Например, в проекте не прописаны меры для сокращения объемов отходов.

«Речь, в том числе, идет о стимулировании населения использовать многооборотные товары, тару и упаковку. Отсутствуют и мероприятия по раздельному сбору отходов. Кроме того, установленные в проекте целевые результаты и показатели недостаточно увязаны между собой, а их значения не были согласованы с регионами. В результате значительная часть субъектов (42 %) не подтвердила возможность их выполнения и не заключила с Минприроды России соглашения о реализации региональных проектов», — говорится в документе.

Специалисты проанализировали 67 региональных программ и выяснили, что только в 39 регионах прописан раздельный сбор отходов, а лишь в 19 регионах пытаются привлечь бизнес в сферу обращения с отходами.

«Остро стоит вопрос финансового обеспечения реформы. На уровне регионов основной источник инвестиций – это платежи населения, размер которых зависит от нормативов накопления ТКО и соответствующих тарифов. Однако здесь возникает проблема прозрачности этих расчетов. Как показал анализ, нормативы в разы отличаются даже в сопоставимых районах. Так, тарифный диапазон на услуги региональных операторов в 2019 году составлял от 244 до 1411 рублей за один кубометр. Следствием стала низкая собираемость – 79 % в 2019 году и 76 % в первом полугодии 2020 года. В результате на 1 июля 2020 года отмечен риск, что 22 региональных оператора, обслуживающих 15,1 млн человек в 19 субъектах Российской Федерации, могут прекратить свои услуги», — подчеркивают в документе.

Чтобы более эффективно организовать обращение с отходами, Счетная палата предлагает изменить федеральный проект по обращению с ТКО, расширить меры поддержки инвестпроектов в сфере обращения с ТКО, создать единую систему учета всех отходов, создать регламент подтверждения отсутствия негативного воздействия на окружающую среду с исследованием состояния почвы, воды и воздуха. Также предлагается скорректировать региональные программы по обращению с отходами — в частности, добавить мероприятия для сокращения образования отходов.