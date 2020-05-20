Томской ЛГБТ-активистке угрожает «гееборец» Тимур Булатов

Руководительнице центра для женщин ЛГБТИ-сообщества и феминисток «Сапфо» и члену Совета Томского РО Российской ЛГБТ-сети Софии Назаровой начал угрожать известный «гееборец» из Санкт-Петербурга Тимур Булатов . Угрозы начались после того, как активистка провела пикет против гомофобии на Ново-Соборной площади.

Тимур Булатов сначала оставил комментарии на странице аккаунта томской активистке в соцсети «ВКонтакте», а потом начал угрожать ей в личных сообщениях.





«Булатов посоветовал мне найти себе любящего парня, создать семью и жить счастливо в России. Иначе, по его словам, мне будет уготован такой же путь, как и другим ЛГБТ-активистам, которые из-за угроз вынуждены были покинуть Россию. Он также пытался выяснить, известно ли моей семье и руководству учебного учреждения о моей активистской деятельности», — рассказала ТВ2 София Назарова.