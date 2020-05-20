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20 мая,
2020
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Томской ЛГБТ-активистке угрожает «гееборец» Тимур Булатов

ТВ2
ТВ2
38 минут назад

Руководительнице центра для женщин ЛГБТИ-сообщества и феминисток «Сапфо» и члену Совета Томского РО Российской ЛГБТ-сети Софии Назаровой начал угрожать известный «гееборец» из Санкт-Петербурга Тимур Булатов. Угрозы начались после того, как активистка провела пикет против гомофобии на Ново-Соборной площади.

Томской ЛГБТ-активистке угрожает «гееборец» Тимур Булатов

Тимур Булатов сначала оставил комментарии на странице аккаунта томской активистке в соцсети «ВКонтакте», а потом начал угрожать ей в личных сообщениях.


«Булатов посоветовал мне найти себе любящего парня, создать семью и жить счастливо в России. Иначе, по его словам, мне будет уготован такой же путь, как и другим ЛГБТ-активистам, которые из-за угроз вынуждены были покинуть Россию. Он также пытался выяснить, известно ли моей семье и руководству учебного учреждения о моей активистской деятельности», — рассказала ТВ2 София Назарова.

Томской ЛГБТ-активистке угрожает «гееборец» Тимур Булатов
Фото: скриншот со страницы активистки Софии Назаровой

Девушка намерена сообщить об угрозах в полицию и подать заявление.


Добавим, что Тимур Булатов и ранее угрожал и преследовал томских активистов. Так, в декабре прошлого года Булатов написал донос на томича Сергея Чайковского. В итоге активиста оштрафовали за оскорбление власти на 30 тысяч рублей.

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