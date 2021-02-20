Томскому пенсионеру в банке отказали в оплате наличными

К томскому омбудсмену Елене Карташовой в декабре прошлого года обратился пенсионер из села Кафтанчиково. Он рассказал, что у него отказались принять наличными деньгами оплату за коммунальные услуги в банковском передвижном пункте, сообщается на сайте областного уполномоченного по правам человека.

«По словам заявителя, сотрудник передвижного пункта кассовых операций отказался принимать наличные деньги и порекомендовал воспользоваться банковской картой или сберегательной книжкой. Однако ни один из предложенных вариантов оплаты заявителю не подходит: пенсию он получает наличными денежными средствами, оформлять банковскую карту или сберегательную книжку не намерен», — говорится в сообщении.





Мужчина попросил объяснить, законно ли ему отказал сотрудник передвижного пункта банка.





В свою очередь Елена Карташова обратилась с заявлением в банк и попросила провести проверку. Банк проверку провел, и оказалось, что сотрудник не имел права отказывать клиенту. В итоге с ним состоялась индивидуальная работа и учеба, в которых указали на более внимательное отношение к клиентам.





Теперь в передвижном пункте банка будет обеспечена возможность использовать все формы платежей, в том числе наличными деньгами.