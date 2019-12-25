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25 декабря,
2019
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Новости

Томскому охотнику грозит до четырех лет за убийство краснокнижной косули

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Полицейские задержали ранее не судимого 40-летнего томича, которого подозревают в незаконной охоте на сибирскую косулю.


«По предварительным данным, подозреваемый в дневное время,  находясь в лесном массиве, незаконно охотился и совершил забой косули сибирской, относящейся к особо ценным диким животным, занесенным в Красную книгу РФ. Причиненный ущерб составил 240 000 рублей», — сообщили в региональном УМВД.

Томскому охотнику грозит до четырех лет за убийство краснокнижной косули
Фото: УМВД по Томской области
Томскому охотнику грозит до четырех лет за убийство краснокнижной косули
Фото: УМВД по Томской области
Томскому охотнику грозит до четырех лет за убийство краснокнижной косули
Фото: УМВД по Томской области

После преступления Шегарская полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ». Максимальное наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на четыре года.

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