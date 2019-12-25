Томскому охотнику грозит до четырех лет за убийство краснокнижной косули

Полицейские задержали ранее не судимого 40-летнего томича, которого подозревают в незаконной охоте на сибирскую косулю.





«По предварительным данным, подозреваемый в дневное время, находясь в лесном массиве, незаконно охотился и совершил забой косули сибирской, относящейся к особо ценным диким животным, занесенным в Красную книгу РФ. Причиненный ущерб составил 240 000 рублей», — сообщили в региональном УМВД.