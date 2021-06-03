Томскому милиционеру, погибшему в 90-е при спасении детей, установят мемориальную доску

Мемориальную доску герою-милиционеру Андрею Садовому установят на стене школы №30. Он погиб в октябре 1993 года во время операции по спасению детей, которых преступник взял в заложники.







10 октября 1993 года в дежурную часть УВД поступило сообщение о том, что в доме по улице Карла Маркса вооруженный мужчина попытался изнасиловать хозяйку квартиры. Женщина вырвалась и убежала, но преступник взял в заложники детей, находившихся в квартире. На место выехали экипажы ППС и ОВО, а также группа сотрудников СОБРа.

