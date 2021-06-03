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03 июня,
2021
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Новости

Томскому милиционеру, погибшему в 90-е при спасении детей, установят мемориальную доску

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Мемориальную доску герою-милиционеру Андрею Садовому установят на стене школы №30. Он погиб в октябре 1993 года во время операции по спасению детей, которых преступник взял в заложники.


10 октября 1993 года в дежурную часть УВД поступило сообщение о том, что в доме по улице Карла Маркса вооруженный мужчина попытался изнасиловать хозяйку квартиры. Женщина вырвалась и убежала, но преступник взял в заложники детей, находившихся в квартире. На место выехали экипажы ППС и ОВО, а также группа сотрудников СОБРа.

 Они блокировали дом и освободили детей. Андрей Садовой получил смертельное ранение при задержании преступника, оказавшегося четырежды судимым рецидивистом, — сообщает пресс-служба мэрии Томска. — За свой подвиг сотрудник СОБРа посмертно был награжден президентом России орденом «За личное мужество».

Андрей Садовой
Андрей Садовой
Фото: пресс-служба мэрии Томска

Мемориал Андрею Садовому попросила установить мать погибшего и его коллеги. Департамент по архитектуре и градостроительству поддержал обращение, депутаты тоже согласились с инициативой мэрии.  


Андрей Садовой родился в Томске, учился в школах №№ 48 и 30 После срочной службы во внутренних войсках служил в ГАИ, затем в отделе по борьбе с организованной преступностью. В момент смерти ему было 26 лет, у него остались жена и 8-месячный сын.

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