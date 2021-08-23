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Главная Новости Томскому центру крови нужны доноры плазмы для лечения больных коронавирусом
Новости

Томскому центру крови нужны доноры плазмы для лечения больных коронавирусом

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Томский центр крови приглашает доноров для сдачи антиковидной плазмы. Эту плазму используют для лечения больных коронавирусом.

Донором может стать человек в возрасте от 21 до 55 лет переболевший коронавирусом в легкой или среднетяжелой форме. Если болезнь протекала легко, плазму можно будет сдать через месяц после выздоровления. Если болезнь была среднетяжелой, то через четыре месяца.

Кроме того, донор должен иметь хорошее самочувствие и нормальные клинические анализы. Потенциальным донорам проводят исследование на содержание антител SARS-COV2, записаться на него можно по телефонам: 41-98-32, 46-92-71. Процедура донации занимает не более 40 минут.

«Переливание плазмы крови доноров с антителами COVID-19 – один из потенциально эффективных методов лечения новой коронавирусной инфекции, — добавляют на сайте регионального центра крови. — Выздоровевший человек имеет специфические антитела, которые содержатся в его плазме крови».



 

 

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