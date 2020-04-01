Томскому центру крови не хватает доноров

Из-за ситуации с коронавирусом томичи стали реже сдавать кровь, передает облздрав слова главврача Томского регионального центра Крови. Пока медучреждениям хватает крови, но ее запасы нужно постоянно пополнять.

«В связи с отменой выездных акций, в том числе студенческих, поток доноров заметно сократился, — сообщил главный врач Томского регионального центра крови Сергей Дегтярев. — При этом сохраняется потребность в донорах всех групп крови».

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Дегтярев уточнил, что в центре крови организована регулярная усиленная обработка всех поверхностей, проводится контрольная термометрия доноров и медперсонал, действует усиленный режим обеззараживания воздуха. Доноров распределяют так, чтобы минимально контактировали между собой.