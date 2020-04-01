Томскому центру крови не хватает доноров

Из-за ситуации с коронавирусом томичи стали реже сдавать кровь, передает облздрав слова главврача Томского регионального центра Крови. Пока медучреждениям хватает крови, но ее запасы нужно постоянно пополнять.
«В связи с отменой выездных акций, в том числе студенческих, поток доноров заметно сократился, — сообщил главный врач Томского регионального центра крови Сергей Дегтярев. — При этом сохраняется потребность в донорах всех групп крови».
Дегтярев уточнил, что в центре крови организована регулярная усиленная обработка всех поверхностей, проводится контрольная термометрия доноров и медперсонал, действует усиленный режим обеззараживания воздуха. Доноров распределяют так, чтобы минимально контактировали между собой.
Сдать кровьв Томском региональном центре крови на Вершинина, 45 можно в будни с 8.00 до 12.30. При себе необходимо иметь паспорт. Как подготовиться к донации, можно узнать на сайте организации, уточнить информацию по вопросам донорства — по телефонам: (3822) 419-832 и 8-913-103-73-22.
Мы рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!