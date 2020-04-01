Добрые новости
01 апреля,
2020
1
фото
Новости

Томскому центру крови не хватает доноров

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Из-за ситуации с коронавирусом томичи стали реже сдавать кровь, передает облздрав слова главврача Томского регионального центра Крови. Пока медучреждениям хватает крови, но ее запасы нужно постоянно пополнять.

Томскому центру крови не хватает доноров

«В связи с отменой выездных акций, в том числе студенческих, поток доноров заметно сократился, — сообщил главный врач Томского регионального центра крови Сергей Дегтярев. — При этом сохраняется потребность в донорах всех групп крови».

Дегтярев уточнил, что в центре крови организована регулярная усиленная обработка всех поверхностей, проводится контрольная термометрия доноров и медперсонал, действует усиленный режим обеззараживания воздуха. Доноров распределяют так, чтобы минимально контактировали между собой. 

«Мы просим томичей — здоровых, не находящихся на самоизоляции и не входящих в группы риска, не забывать о милосердии и по возможности запланировать визит в центр», — обратился к горожанам Сергей Дегтярев.

Сдать кровьв Томском региональном центре крови на Вершинина, 45 можно в будни с 8.00 до 12.30. При себе необходимо иметь паспорт. Как подготовиться к донации, можно узнать на сайте организации, уточнить информацию по вопросам донорства — по телефонам: (3822) 419-832 и 8-913-103-73-22.

Мы рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.