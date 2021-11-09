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Томскому активисту Игорю Кузнецову продлили арест

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Томскому оппозиционеру Игорю Кузнецову продлили срок содержания под стражей до 14 февраля по новому делу о склонении к массовым беспорядкам через телеграм-канал «Что — делать!». Об этом сообщается в телеграм-канале «Правозащита» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

«Также сегодня Басманный суд Москвы оставил в СИЗО еще троих человек по этому делу: Ломанова Д.С., Абрамова В.Ю. и Чебанова Д.С», — говорится в сообщении.

Напомним, Игоря Кузнецова задержали по обвинению в склонении к массовым беспорядкам в сентябре этого года. Согласно обвинению,  Игорь Кузнецов и группа лиц создали телеграм-чат «Что-Делать!». В чате они обсуждали стратегию деятельности по оказанию психологического воздействия и обработки аудитории, чтобы побудить людей к участию в массовых беспорядках. 

Сам Кузнецов утверждает, что администрировал канал «Что-Делать!» «как журналист в рамках редакционного задания издания RusNews, целью которого было получение эксклюзивной информации по освещению протестных событий». 

Помимо Игоря Кузнецова, в разных городах России по делу о подготовке массовых беспорядков задержали еще 10 человек. 



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