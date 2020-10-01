Томского ученого подозревают в передачи технологий Китаю. Он задержан

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В Томске задержали 64-летнего ученого Александра Луканина, его подозревают в передаче неких технологий Китаю, сообщает «МБХ медиа».

«Насколько мы поняли, это что-то типа измены родине, что он передал какие-то технологии китайцам. Когда он ушел на пенсию, он поехал в Китай работать — его пригласили в Шэньянский университет. В лаборатории он там работал, занимался высоковольтными источниками питания… и смежными всякими темами. На самом деле, как мы это понимаем, в этом нет ничего такого, что относилось бы к обороне», — сказал изданию друг Луканина Николай Кривопалов.

По его словам, в квартире Луканина провели обыск сотрудники московского управления ФСБ. Местное отделение о задержании информацию не сообщало.

Ранее о задержании Луканина написал телеграм-канал Tomskpolit. Там утверждается, что ученый задержан по делу о разглашении гостайны, его планируют этапировать в Москву.

Ученый работал в Томском политехническом университете, затем устроился в Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания. Там он работал на краткосрочных договорах и по совместительству.

«Он у нас работал, но штатным сотрудником не являлся, — рассказали ТВ2 в СО РАН. — Не могу даже сказать, в какие годы он работал и по какому договору, мы эту информацию еще не уточняли. Человек работал краткосрочно и в рамках каких-то договорных работ, я даже эту фамилию сейчас не сразу вспомнила. Нужно поднимать документы, чтобы уточнить».

Последние несколько лет Луканин работал в Китае. Неоднократно бывал там в командировках.

Среди научных интересов: источники питания ускорителей частиц и газоразрядных приборов, электронные устройства для измерения зарядов и сверхслабых потоков электромагнитных излучений в ядерной физики.

Была информация о том, что Александр Луканин последние месяцы работал в ТГУ, однако, как уточнили ТВ2 в пресс-службе вуза, в базе кадров университета сведений о трудоустройстве Александра Луканина нет.



Последняя публичная информация об Александре Луканине состоит в том, что он в качестве партнера Инженерной школы ядерных технологий ТПУ принимал участие в международной научно-практической конференции «Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине. Российский и международный опыт подготовки кадров», которая должна была пройти 9-11 сентября. В настоящее время на сайте конференции информация об этом отсутствует.