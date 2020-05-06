Томского свидетеля Иеговы Сергея Климова этапировали в астраханскую колонию

Сергея Климова — свидетеля Иеговы, которого приговорили к шести годам лишения свободы за руководство «экстремистской деятельностью», этапировали в Астрахань. Об этом сообщается на сайте религиозного объединения , признанного экстремистским.

«Сергей Климов этапирован из СИЗО в исправительную колонию № 8 по Астраханской области. В данный момент он находится на карантине, поэтому близкие не могут его навестить», — говорится в сообщении. Также указан адрес колонии, куда можно писать письма осужденному.





Как сообщил ТВ2 адвокат Артур Леонтьев, в Томске Сергея не смогли оставить из-за статьи обвинения.





«В Томске Сергея не оставили из-за статьи обвинения. Обычно такие категории статей федеральный ФСИН на месте не оставляет. Проблем у него пока нет, посмотрим, как устроится после карантина».





Он добавил, что сейчас идет работа по обжалованию решения в ЕСПЧ, но из-за карантина могут быть задержки в движении дела.





Напомним, что 5 ноября 2019 года Сергея Климова признали виновным в организации экстремистского сообщества. Защита попыталась обжаловать приговор, но областной суд решил не удовлетворять апелляционную жалобу и оставить в силе приговор Октябрьского районного суда Томска.