Томского оппозиционера Игоря Кузнецова обвиняют в склонении к массовым беспорядкам

Томский оппозиционер и журналист издания RusNews Игорь Кузнецов находится в СИЗО по обвинению в склонении к массовым беспорядкам. Ранее знакомые Кузнецова утверждали, что оппозиционера поместили в ИВС по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений. По нашей информации сотрудники ИВС перепутали его с однофамильцем, заключенным под стражу по этой статье.

Как сообщает RusNews, Игоря Кузнецова задержали на работе. После его допросили в ценре МВД по противодействию экстремизму, а в доме оппозиционера провели обыск.

Издание ОВД-инфо предполагает, что Игорь Кузнецов может быть десятым задержанным из-за телеграм-канала «Что делать». В Москве задержали пять человек, по одному — в Петербурге, Татарстане, Ямало-Ненецком АО и Красноярском крае.11 фигурантам из семи субъектов России будут предъявлены обвинения по статье о склонении к массовым беспорядкам.

Ранее блогер Вадим Тюменцев рассказал ТВ2, что не смог передать продукты Игорю Кузнецову в ИВС: в изоляторе утверждали, что у них нет и не было задержанного с таким именем и фамилией. При этом приятель Кузнецова Максим Ларин утверждал, что 19 сентября нашел Кузнецова в ИВС.