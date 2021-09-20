Томского оппозиционера Игоря Кузнецова обвиняют в склонении к массовым беспорядкам

Томский оппозиционер и журналист издания RusNews Игорь Кузнецов находится в СИЗО по обвинению в склонении к массовым беспорядкам. Ранее знакомые Кузнецова утверждали, что оппозиционера поместили в ИВС по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений. По нашей информации сотрудники ИВС перепутали его с однофамильцем, заключенным под стражу по этой статье.
Как сообщает RusNews, Игоря Кузнецова задержали на работе. После его допросили в ценре МВД по противодействию экстремизму, а в доме оппозиционера провели обыск.
Издание ОВД-инфо предполагает, что Игорь Кузнецов может быть десятым задержанным из-за телеграм-канала «Что делать». В Москве задержали пять человек, по одному — в Петербурге, Татарстане, Ямало-Ненецком АО и Красноярском крае.11 фигурантам из семи субъектов России будут предъявлены обвинения по статье о склонении к массовым беспорядкам.
Ранее блогер Вадим Тюменцев рассказал ТВ2, что не смог передать продукты Игорю Кузнецову в ИВС: в изоляторе утверждали, что у них нет и не было задержанного с таким именем и фамилией. При этом приятель Кузнецова Максим Ларин утверждал, что 19 сентября нашел Кузнецова в ИВС.
«Мы с Игорем договорились встретиться, но он не пришел. Дома его тоже не оказалось, — рассказал Ларин. — На следующий день я пошел в овощной магазин, где Игорь работал. Продавщица мне сказала, что на работе Игорь не появлялся и передала слова соседки о том, что его задержали непонятные сотрудники. Вечером я обратился в службу по поиску пропавших людей и 19 сентября мне сообщили, что Игорь находится в изоляторе по адресу Елизаровых, 46/4. Позвонил в ИВС, там подтвердили, что Игорь у них по статье «тяжкие телесные». Я ему передал под расписку передачку. Слухи ходят, что его чуть ли нее в Москву хотели вывезти».
По данным RusNews, Игорь Кузнецов заключен под стражу до 18 ноября.