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23 апреля,
2020
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Томского активиста вызвали в прокуратуру из‑за проверки «Открытой России»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томского активиста Сергея Иванова во время режима самоизоляции вызвали в прокуратуру из-за сотрудничества с «Открытой Россией», которая у нас в стране признана нежелательной организацией. Об этом ТВ2 сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Томского активиста вызвали в прокуратуру из‑за проверки «Открытой России»

Как говорится в документе (письмо прокуратуры есть в распоряжении редакции), ведомство собирается «решить вопрос» о составлении протокола по статье 20.33 КоАП (сотрудничество с нежелательной организацией). В требовании указано, что вызов связан с проверкой деятельности общественного движения «Открытая Россия». Сергея Иванов должен явиться в прокуратуру для допроса, сегодня, 23 апреля, несмотря на введенный в регионе режим самоизоляции.


«Вызова в прокуратуру именно из-за «Открытой России» я не ожидал, так как деятельность движения ликвидирована, — рассказал ТВ2 Сергей Иванов. — А в целом, понятно. Я занимаюсь активно политической деятельностью, и, было ясно, что рано или поздно за мной придут. Я пока без понятия, в каком статусе меня будут допрашивать, но, насколько я понимаю, меня хотят привлечь к ответственности».


Напомним, в 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными зарегистрированные в Великобритании и США организации «OR (Otkrytaya Rossia)», Institute of Modern Russia, Inc и Open Russia Civic Movement, Open Russia. После возбуждения уголовного дела против двоих участников российского движения «Открытая Россия» объявила о самоликвидации.

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