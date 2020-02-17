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17 февраля,
2020
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Новости

Томского активиста обвиняют в оскорблении Путина

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томского активиста Сергея Чайковского обвинили в оскорблении президента Владимира Путина. Молодой человек рассказал ТВ2, что узнал о возбуждении административного дела, когда пришел в полицию забрать поставление об отказе в принятии жалобы.

Томского активиста обвиняют в оскорблении Путина

«Я пришел сегодня в Советский районный суд города Томска, чтобы получить постановление об отказе в принятии жалобы против действий сержанта ОМВД Советского района города Томска Мельника Е. В. Полицейский отказался возбуждать уголовное дело против руководителя благотворительного фонда «Социальная справедливость» Марата Динаева по факту клеветы. Данное постановление вынес судья Андрей Кайгородов. Во время получения постановления помощник судьи сказала, что у судьи в производстве еще находится дело об административном правонарушении в отношении меня. Данное дело поступило из ОМВД Марфино города Москвы».

Постановление о судебном заседании в отношении Сергея Чайковского
Постановление о судебном заседании в отношении Сергея Чайковского
Фото: Сергей Чайковский

Сергей Чайковский рассказал, что поводом для возбуждения административного дела послужила запись в Инстаграме, где активист написал, что Владимир Путин «ответит за преступления, совершенные на Украине» и что «молодые люди России делают все возможное для улучшения отношений с США».

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