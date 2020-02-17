Томского активиста обвиняют в оскорблении Путина

Новости

Томского активиста Сергея Чайковского обвинили в оскорблении президента Владимира Путина. Молодой человек рассказал ТВ2, что узнал о возбуждении административного дела, когда пришел в полицию забрать поставление об отказе в принятии жалобы.

«Я пришел сегодня в Советский районный суд города Томска, чтобы получить постановление об отказе в принятии жалобы против действий сержанта ОМВД Советского района города Томска Мельника Е. В. Полицейский отказался возбуждать уголовное дело против руководителя благотворительного фонда «Социальная справедливость» Марата Динаева по факту клеветы. Данное постановление вынес судья Андрей Кайгородов. Во время получения постановления помощник судьи сказала, что у судьи в производстве еще находится дело об административном правонарушении в отношении меня. Данное дело поступило из ОМВД Марфино города Москвы».

Фото: Сергей Чайковский