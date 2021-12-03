Томского активиста Игоря Кузнецова обвиняют в создании экстремистского сообщества

УФСБ по Москве и Московской области возбудило еще одно уголовное дело в отношении томского оппозиционера Игоря Кузнецова. Об этом сообщает телеграм-канал «Правозащита» со ссылкой на его адвоката Сергея Бадамшина.

«Новое обвинение выдвинуто по статье УК РФ 282.1 (создание экстремистского сообщества - лишение свободы на срок от шести до десяти лет). Также сегодня Кузнецова допросили по характеристике личности. Следствие пыталось сделать допрос под видео, чтобы получить образцы голоса, но получило отказ», — говорится в сообщении.

Напомним, Игоря Кузнецова задержали по обвинению в склонении к массовым беспорядкам. Согласно обвинению, Игорь Кузнецов и группа лиц создали телеграм-чат «Что-Делать!». В чате они обсуждали стратегию деятельности по оказанию психологического воздействия и обработки аудитории, чтобы побудить людей к участию в массовых беспорядках. Сам Кузнецов утверждает, что администрировал канал «Что-Делать!» «как журналист в рамках редакционного задания издания RusNews, целью которого было получение эксклюзивной информации по освещению протестных событий». Почти сразу после задержания и ареста его самолетом этапировали в Москву.

Помимо Игоря Кузнецова, в разных городах России по делу о подготовке массовых беспорядков задержали еще 10 человек. В Томске прошли несколько пикетов в поддержку томского оппозиционера.