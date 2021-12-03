Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Томского активиста Игоря Кузнецова обвиняют в создании экстремистского сообщества
Новости

Томского активиста Игоря Кузнецова обвиняют в создании экстремистского сообщества

ТВ2 ТВ2

УФСБ по Москве и Московской области возбудило еще одно уголовное дело в отношении томского оппозиционера Игоря Кузнецова. Об этом сообщает телеграм-канал «Правозащита» со ссылкой на его адвоката Сергея Бадамшина.

 «Новое обвинение выдвинуто по статье УК РФ 282.1 (создание экстремистского сообщества - лишение свободы на срок от шести до десяти лет).  Также сегодня Кузнецова допросили по характеристике личности.  Следствие пыталось сделать допрос под видео, чтобы получить образцы голоса, но получило отказ», — говорится в сообщении.

Напомним, Игоря Кузнецова задержали по обвинению в склонении к массовым беспорядкам. Согласно обвинению,  Игорь Кузнецов и группа лиц создали телеграм-чат «Что-Делать!». В чате они обсуждали стратегию деятельности по оказанию психологического воздействия и обработки аудитории, чтобы побудить людей к участию в массовых беспорядках. Сам Кузнецов утверждает, что администрировал канал «Что-Делать!» «как журналист в рамках редакционного задания издания RusNews, целью которого было получение эксклюзивной информации по освещению протестных событий». Почти сразу после задержания и ареста его самолетом этапировали в Москву.

Помимо Игоря Кузнецова, в разных городах России по делу о подготовке массовых беспорядков задержали еще 10 человек. В Томске прошли несколько пикетов в поддержку томского оппозиционера.

 

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Самые читаемые новости

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.