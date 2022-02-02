Томское УФАС проверит обоснованность цен на ПЦР-тесты

Томское областное управление Федеральной антимонопольной службы начало проверку ситуации с ценами на ПЦР-тестирование в регионе. На начальном этапе исследования ведомство установило, что цены на ПЦР-тесты в Томской области достигают трех тысяч рублей.

«Управление проводит мониторинг цен на ПЦР-тестирование в Томской области, собран большой массив информации. Полученная информация анализируется как нашим управлением, так и передается в ФАС России, где анализируется ситуация в масштабах страны», — заявил глава областного УФАС Вадим Алиев.

Антимонопольный орган уже сделал 50 запросов в медицинские организации области. Также предоставить информацию о ценах на ПЦР-тесты попросили у госорганов и территориального подразделения фонда ОМС.

Ранее в Общероссийском народном фронте заявили, что цены на ПЦР-тесты в Томской области являются одними из самых высоких в стране и доходят до 2,5 тысяч при стоимости по ОМС в 800 рублей. Также общественники обратили внимание на то, что в государственных клиниках бесплатный тест на ковид можно сделать только при наличии симптомов болезни.