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Томское продюсерское объединение CAST просит помочь с выходом фильма, в котором снимались Кяро и Аксенова

ТВ2 ТВ2

Томское продюсерском объединение «CAST production» опубликовало трейлер сериала «Соцсети» о влиянии цифровых технологий на отношения между людьми.

Съемки сериала продлились почти три месяца. Релиз планируется в первой половине 2022 года.

Проект состоит из трех серий, рассказывающих об отношениях между современными людьми под влиянием цифровых технологий. В сериях играют главные роли известные актеры Любовь Аксенова, Алексей Гоман, Кирилл Кяро, Сергей Походаев, а также томские театральные актеры, актеры-любители, известные общественные деятели города. Помимо основной съемочной группы из Томска в проекте принимают участие и молодые кинематографисты из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Иркутска, Читы, Красноярска, Новокузнецка, Кемерова и других городов России.

Трейлер опубликован на краудфандинговый платформе «Планета.ру», где продюсеры объявили сбор средств на покрытие затрат на постпродакшен, организацию премьерных показов и продвижение сериала после релиза в интернете.

«Приглашаем всех желающих стать частью нашего сериала. Для этого необходимо поддержать веб-сериал финансово или информационно. Взамен мы приготовили для каждого участника множество взаимовыгодных вознаграждений – от приглашения на премьеру, мастер-классов, упоминание в титрах, до указания в качестве сопродюсера и многое другое», — говорится в сообщении.

Поддержать проект можно здесь.

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