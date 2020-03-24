Добрые новости
24 марта,
2020
1
фото
Новости

Томское похоронное бюро заплатит полмиллиона за взятку полицейскому

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Мировой суд оштрафовал на 500 тысяч рублей бюро ритуальных услуг за незаконное получение информации об умерших. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Томское похоронное бюро заплатит полмиллиона за взятку полицейскому

«С декабря 2017 года по июль 2018 года работник организации, оказывающей ритуальные услуги в Томске, в целях получения конфиденциальных сведений об адресах умерших граждан частями передал участковому уполномоченному полиции 15 тысяч  рублей»,— говорится в сообщении.


В итоге прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконная передача в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия, связанного с занимаемым им служебным положением).


Постановление об административном наказании в законную силу пока не вступило.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.