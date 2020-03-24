Томское похоронное бюро заплатит полмиллиона за взятку полицейскому

Мировой суд оштрафовал на 500 тысяч рублей бюро ритуальных услуг за незаконное получение информации об умерших. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«С декабря 2017 года по июль 2018 года работник организации, оказывающей ритуальные услуги в Томске, в целях получения конфиденциальных сведений об адресах умерших граждан частями передал участковому уполномоченному полиции 15 тысяч рублей»,— говорится в сообщении.





В итоге прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконная передача в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия, связанного с занимаемым им служебным положением).





Постановление об административном наказании в законную силу пока не вступило.