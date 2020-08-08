Томское отделение ЛДПР подало заявку на митинг в поддержку Фургала

Томское региональное отделение Либерально-демократической партии России подало на имя мэра Томска Ивана Кляйна заявку, в которой уведомило о проведении 22 августа митинга в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края от ЛДПР Сергея Фургала. При этом среди предполагаемых лозунгов нет ни одного, в котором упоминался бы Фургал, — только более общие: «ЛДПР! ХАБАРОВСК!» и «ЛДПР всегда с народом!».

Организаторы мероприятия рассчитывают, что в нем примут участие до 500 человек. Митинг, если партии удастся его согласовать, планируется провести на Ново-Соборной площади с 13 до 14 часов.





Ранее, 5 августа, митинг в поддержку Сергея Фургала анонсировало Московское ЛДПР. Глава партии Владимир Жириновский в эфире «Эха Москвы» рассказал, что если московская мэрия откажет в согласовании митинга из-за коронавируса, мероприятие пройдет в закрытом режиме.





«Мы проведем камерно, на площадке Института мировых цивилизаций. Там у нас есть трибуна, дворик такой. Много не будем приглашать, чтобы не заражались. Мы будем сами приглашать. Мы не будем нарушать закон, ведь мы партия парламентского типа», — сказал лидер ЛДПР.







Сергей Фургал, с большим отрывом победивший во втором туре бывшего губернатора Хабаровского края единоросса Вячеслава Шпорта, 9 июля был задержан по обвинению в организации убийств. Почти месяц подряд в Хабаровске и других городах края проходят митинги в его поддержку, самый крупный из них, по разным подсчетам, собрал до 50-60 тысяч человек.







Партия ЛДПР, к которой принадлежит Фургал, также выступила на его стороне. Владимир Жириновский заявлял, что партия может вывести всех своих депутатов к СИЗО «Лефортово» или попросить всех губернаторов от ЛДПР подать в отставку в знак протеста, но этого не произошло.

