Томское отделение «Единой России»: Жалоб на принуждение к нам не поступало

В частности, на принуждение к голосованию жаловались сотрудники многих бюджетных организаций, а также студенты вузов Томска. А депутаты гордумы от партии КПРФ заявили в прокурату ру о нарушениях в ходе праймериз «Единой России». Коммунисты просят дать правовую оценку действиям сотрудников администрации Ленинского района.

«Рады что КПРФ следят за нашей деятельностью, ведь «Единая Россия» – единственная партия, которая проводит столь широкую и открытую процедуру, — рассказали ТВ2 в пресс-службе томского отделения партии. — Тем самым подтверждая, что не боится конкуренции. Не уходит от прямого, честного разговора с людьми, готова советоваться с людьми, поддерживать их инициативы, воспринимать критику. Мы уверены, что если бы и остальные партии формировали списки своих кандидатов на выборы различного уровня опираясь на мнение избирателей, то это бы позитивно сказалось на всей избирательной системе России. Но, к сожалению, другие партии к этому не готовы».





В «ЕР» подчеркнули, что вся процедура предварительного голосования прописана в регламенте.





«Мы не можем как-то комментировать новости, основанные на публикациях анонимных телеграмм каналов или вотсап чатов. Все факты нарушения процедуры предварительного голосования оперативно рассматриваются организационным комитетом на основе поступающих жалоб. В оргкомитет жалоб не поступало. Сигналов, что заставляли, принуждали выборщиков регистрироваться и проходить идентификацию на сайте, не было. Если бы такие сигналы поступили со стороны участников предварительного голосования, или самих избирателей – оргкомитет бы обязательно дал им свою оценку», — отметили там.













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