Томское отделение «Единой России» эвакуировали из-за сообщения о минировании

В России снова началась волна сообщений о минировании зданий. В частности, в Томске были эвакуированы сотрудники регионального отделения «Единой России».

«По почте накануне вечером пришло сообщение, что нас якобы заминировали. Сегодня утром сотрудница его открыла. Всех вывели из здания. Сейчас приехали сотрудники полиции, будут все проверять», — рассказала ТВ2 пресс-секретарь регионального отделения Галина Шубина.

Она добавила, что в прошлом году офис ЕР также «минировали». Взрывное устройство после проверки обнаружено не было.

Добавим, что накануне в Ростове из-за подобных сообщений были эвакуированы несколько судов, в Ульяновске эвакуировали сотрудников администрации, а в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали свыше 150 школ и ряд вузов. В Красноярске эвакуировали несколько торговых центров. Глава СКР поручил провести проверку.

Первая волна сообщений о минировании прокатилась в России в 2017. Тогда за три месяца в России эвакуировали 2,3 млн человек. ФСБ возбудила уголовное дело по факту анонимных звонков. По одной из версий, поступавшие в экстренные службы сообщения являются частью спланированной атаки, совершенной «другим государством».