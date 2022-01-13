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Томское отделение «Единой России» эвакуировали из-за сообщения о минировании

ТВ2 ТВ2

В России снова началась волна сообщений о минировании зданий. В частности, в Томске были эвакуированы сотрудники регионального отделения «Единой России». 

Автор:  Галина Шубина, ЕР
Автор:  Галина Шубина, ЕР

«По почте накануне вечером пришло сообщение, что нас якобы заминировали. Сегодня утром сотрудница его открыла. Всех вывели из здания. Сейчас приехали сотрудники полиции, будут все проверять», — рассказала ТВ2 пресс-секретарь регионального отделения Галина Шубина.

Она добавила, что в прошлом году офис ЕР также «минировали». Взрывное устройство после проверки обнаружено не было.

Добавим, что накануне в Ростове из-за подобных сообщений были эвакуированы несколько судов, в Ульяновске эвакуировали сотрудников администрации, а в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали свыше 150 школ и ряд вузов. В Красноярске эвакуировали несколько торговых центров. Глава СКР поручил провести проверку.

Первая волна сообщений о минировании прокатилась в России в 2017. Тогда за три месяца в России эвакуировали 2,3 млн человек. ФСБ возбудила уголовное дело по факту анонимных звонков. По одной из версий, поступавшие в экстренные службы сообщения являются частью спланированной атаки, совершенной «другим государством».

Санкция статьи «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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