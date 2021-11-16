Томское «Кедровое молоко» стало третьим в номинации конкурса «Вкусы России». Какие бренды регионов выиграли конкурс

Минсельхоз объявил победителей национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Томское «Кедровое молоко» заняло третье место в номинации «Вкус без границ».
Как говорится на сайте конкурса, в этой номинации представлены бренды, которые имеют потенциал для экспорта. Первое место в этой категории заняла «Астраханская осетровая икра», второе – «Ямальская оленина».
Победителей конкурса выбирали в разных номинациях. Так, призовые места в категории «На всю страну», куда входят продукты, зарегистрированные в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения, заняли Камчатская нерка, шампанское «Балаклава» и Астраханская вобла. В номинации «Вкус природы», где оценивались непереработанные продукты, выиграли Якутская оленина, Вологодские помидоры и Романовский ягненок. «Гастрономическими находками» года стали Уральская шишка в шоколаде, рыбные консервы Ямала и Таволожная моченая морошка. В номинации «Кулинарное наследие» отметили Кубанский борщ, Аланские пироги и Пожарскую котлету. В категории «Вкус из глубинки» выбирали продукты из населенных пунктов численностью не больше трех тысяч человек. Здесь выиграли Федосихинские пельмени из Новосибирской области, черный Сыр Малевича из Курской области и Костромской варенец. Бренды, оказывающие влияние на развитие туристического потенциала региона, оценили в номинации «Загляните на огонёк», такими символами стали Суздальская безалкогольная медовуха, Югорская строганина, Карельская ряпушка.
А победителями народного голосования, которые вошли в номинацию «Нас выбирают», стали Ставропольские яблоки, Прохоровская солдатская каша из Белгородской области и Казанский чак-чак.
Всего в 2021 году регионы представили на конкурс «Вкусы России» больше 700 уникальных брендов. Томскую область представляли 17 брендов. Среди них «Томское кедровое молоко», «Бакчарская жимолость», «Томские конфеты птичье молоко», «Первомайские пышки», «Томский кедровый орех», «Нектары из томской жимолости», «Томский мармелад», «Зырянская колбаса из мяса лося», «Асиновский чага-чай», «Экстракт сибирской березовой чаги», «Степановская сырная карамель», «Томский сыр с кедровым орехом», «Томское кедровое масло», «Сибирский козий сыр», «Томская протертая брусника», «Асиновское чаговое варенье на березовом соке».
Посмотреть полный список брендов-победителей можно на сайте конкурса.
Отметим, «Вкусы России» организует Минсельхоз РФ второй год. По задумке, конкурс должен познакомить жителей страны с многообразием местной кухни и показать потенциал местных брендов, привлечь к ним внимание.