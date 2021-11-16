Томское «Кедровое молоко» стало третьим в номинации конкурса «Вкусы России». Какие бренды регионов выиграли конкурс

Как говорится на сайте конкурса, в этой номинации представлены бренды, которые имеют потенциал для экспорта. Первое место в этой категории заняла «Астраханская осетровая икра», второе – «Ямальская оленина».

Победителей конкурса выбирали в разных номинациях. Так, призовые места в категории «На всю страну», куда входят продукты, зарегистрированные в Государственном реестре географических указаний и наименований мест происхождения, заняли Камчатская нерка, шампанское «Балаклава» и Астраханская вобла. В номинации «Вкус природы», где оценивались непереработанные продукты, выиграли Якутская оленина, Вологодские помидоры и Романовский ягненок. «Гастрономическими находками» года стали Уральская шишка в шоколаде, рыбные консервы Ямала и Таволожная моченая морошка. В номинации «Кулинарное наследие» отметили Кубанский борщ, Аланские пироги и Пожарскую котлету. В категории «Вкус из глубинки» выбирали продукты из населенных пунктов численностью не больше трех тысяч человек. Здесь выиграли Федосихинские пельмени из Новосибирской области, черный Сыр Малевича из Курской области и Костромской варенец. Бренды, оказывающие влияние на развитие туристического потенциала региона, оценили в номинации «Загляните на огонёк», такими символами стали Суздальская безалкогольная медовуха, Югорская строганина, Карельская ряпушка.

А победителями народного голосования, которые вошли в номинацию «Нас выбирают», стали Ставропольские яблоки, Прохоровская солдатская каша из Белгородской области и Казанский чак-чак.