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22 мая,
2020
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Томское граффити попало в коллекцию Google Arts&Culture

ТВ2
ТВ2
35 минут назад

Подборка десяти лучших арт-объектов россии составлялась к Международному дню музеев.


Авторы включили в подборку граффити «Свет науки», которое появилось в 2018 году во время фестиваля «Стенограффия». Ар-объект украшает стену заброшенного здания напротив школы «Перспектива». Рисунок создавался в течение нескольких дней командой STENOGRAFFIA.

Томское граффити попало в коллекцию Google Arts&Culture
Фото: vostokgazprom.gazprom.ru

«Герой рисунка проходит сквозь окна и двери здания, отвоевывая у темноты новые пространства, и этот победивший свет пронизывает буквально все здание, показывая, что свет науки – маяк для всех ищущих, стремящихся к познанию», — передавали задумку автором организаторы.


Наряду с томских граффити, в список вошли работы художников и творческих групп из Москвы, Екатеринбурга, Ноябрьска, Омска и Оренбурга. Посмотреть другие работы можно по ссылке.


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