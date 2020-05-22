Томское граффити попало в коллекцию Google Arts&Culture

Авторы включили в подборку граффити «Свет науки», которое появилось в 2018 году во время фестиваля «Стенограффия». Ар-объект украшает стену заброшенного здания напротив школы «Перспектива». Рисунок создавался в течение нескольких дней командой STENOGRAFFIA.

«Герой рисунка проходит сквозь окна и двери здания, отвоевывая у темноты новые пространства, и этот победивший свет пронизывает буквально все здание, показывая, что свет науки – маяк для всех ищущих, стремящихся к познанию», — передавали задумку автором организаторы.



Наряду с томских граффити, в список вошли работы художников и творческих групп из Москвы, Екатеринбурга, Ноябрьска, Омска и Оренбурга. Посмотреть другие работы можно по ссылке.





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