#Томскневоняй: флешмоб от проекта «Город не бесит»
Пост проекта «Город не бесит», который призывал всех томичей включиться в общественное движение против вони в Томске набрал 2 000 репостов и огромное количество комментариев. И это без репостов дружественных пабликов и СМИ. Это говорит о том, что огромное количество томичей страдает от запаха каждый год, считает автор инстаграм-проекта Дмитрий Поляков.
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В продолжении этой темы «Город не бесит» подготовил инструкцию по подаче обращений в администрацию Томской области и мэрию.
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#втомскевоняет ⠀ Наш материал, вышедший пару дней назад, о запахах в Томске собрал невероятный отклик от вас.🙊 Почти 3 000 человек поддержали только наш пост, свыше 2 000 репостов и огромное количество комментариев собрала эта тема и продолжает собирать. Эти цифры не включает даже репосты дружественных пабликов и СМИ — в таком случае, число людей, страдающих от проблемы, еще больше. Это говорит о том, что огромное количество томичей страдает от запаха каждый год на протяжении почти 10 лет, но ничего не меняется. ⠀ В продолжении этой темы мы подготовили инструкцию по подаче обращения в Администрацию Томской Области ✍️ Вы можете отправить это обращение по указанному в инструкции адресу если вы против того, что происходит с городом каждый год. 😷 ⠀ ☝️Если прямо сейчас у вас нет времени на отправку обращения или вы на работе, сохраните пост в закладки и вернитесь к нем в удобное время, чтобы отправить обращение. ⠀ Давайте развивать гражданскую и личную социальную активность вместе. ⠀ #томскНЕвоняй #городнебесит #городхуже #томскбесит #instatomsk #городнедлялюдей #чистыйгород #томичи #сибирскиеафины #томск2020 #томсксегодня #томск2020 #томскаяатмосфера @varlamov @tomskie.ru @tomskobzor @tv2tomsk @riatomsk @news_tomsk.ru @region_tomsk @regoperator70 @oblkompriroda_tomsk ⠀
Публикация от Проект «Город не бесит» (@gorod_ne_besit)
Люди характеризуют запахи как “тошнотворный”, “омерзительный”, “режущий глаза”, “мешающий спать”, “запах разлагающегося трупа”, “фекальный запах” и тому подобные определения. Многим жителям с особенными болезнями легких и дыхательной системы эти запахи провоцируют хронические болезни и активируют неприятные симптомы: одышка, учащенное дыхание, кашель, насморк, —говорится в обращении к местным властям.
Томичам предлагается потребовать от администраций города и области:
- найти и устранить все источники запаха;
- наложить соответствующие штрафы нарушителям;
- провести административное расследование по данному факту;
- установить и прояснить законность выбросов запахов в атмосферу;
- обязать провести работы по устранению запахов и выбросов в будущем.
Сообщество «Город не бесит» призывает томичей присоединиться к этому социальному флешмобу и таким образом еще раз привлечь внимание к проблеме, которая не решается в Томске годами.
Напомним, что массовые жалобы на неприятный запах в Томске стали появляться в 2018 году. Россельхознадзор среди источников неприятного запаха называл не только аграрные предприятия региона, но и городскую канализацию, незаконные сливы, мусорные свалки. В конце прошлого года «Облкомприрода» разработала геоинформационную систему «Запах», куда нанесли 24 источника неприятного запаха. С вонью намеревались покончить и губернатор, и прокуратура. Однако же каждое лето в Томске продолжает вонять.
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