Томскневоняй: флешмоб от проекта «Город не бесит»

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#втомскевоняет ⠀ Наш материал, вышедший пару дней назад, о запахах в Томске собрал невероятный отклик от вас.🙊 Почти 3 000 человек поддержали только наш пост, свыше 2 000 репостов и огромное количество комментариев собрала эта тема и продолжает собирать. Эти цифры не включает даже репосты дружественных пабликов и СМИ — в таком случае, число людей, страдающих от проблемы, еще больше. Это говорит о том, что огромное количество томичей страдает от запаха каждый год на протяжении почти 10 лет, но ничего не меняется. ⠀ В продолжении этой темы мы подготовили инструкцию по подаче обращения в Администрацию Томской Области ✍️ Вы можете отправить это обращение по указанному в инструкции адресу если вы против того, что происходит с городом каждый год. 😷 ⠀ ☝️Если прямо сейчас у вас нет времени на отправку обращения или вы на работе, сохраните пост в закладки и вернитесь к нем в удобное время, чтобы отправить обращение. ⠀ Давайте развивать гражданскую и личную социальную активность вместе. ⠀ #томскНЕвоняй #городнебесит #городхуже #томскбесит #instatomsk #городнедлялюдей #чистыйгород #томичи #сибирскиеафины #томск2020 #томсксегодня #томск2020 #томскаяатмосфера @varlamov @tomskie.ru @tomskobzor @tv2tomsk @riatomsk @news_tomsk.ru @region_tomsk @regoperator70 @oblkompriroda_tomsk ⠀