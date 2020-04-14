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14 апреля,
2020
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Томскнефтехим перешел на четырехдневку и вахтовый метод работы

Виктория Мучник
Виктория Мучник
24 минуты назад

Росскийские компании начали переходить на четырехдневную рабочую неделю в связи с эпидемией коронавируса. Одним из первых объявил о сокращении рабочей неделе нефтехимический холдинг «СИБУР». Новый режим работы начал действовать с этой недели и на томских предприятих СИБУРА.

Томскнефтехим перешел на четырехдневку и вахтовый метод работы
Фото: СИБУР

«Четырехдневка введена для всех сотрудников корпоративного центра в Москве и административно-управленческого персонала предприятий компании в разных регионах, включая томские – «Томскнефтехим», НИОСТ, «БИАКСПЛЕН Т», «СИБУР ИТ» (ЦИТ «Восток»). Перевод затрагивает примерно 30% сотрудников административно-управленческого персонала производственных предприятий в Томске», — сообщила ТВ2 пресс-служба Томскнефтехима.

На предприятии отметили, что переход на четырехдневную рабочую неделю не касается работников, занятых на непрерывном производстве. Сокращение рабочих часов для административно-управленческого персонала  – лишь часть комплекса антикризисных мер, в который также входит сокращение затрат на услуги сторонних организаций и пересмотр сроков реализации проектов.

Томскнефтехим перешел на четырехдневку и вахтовый метод работы
Фото: СИБУР

Около 400 томских работников СИБУРа переведено на вахтовый метод работы. Речь идет о предприятиях «Томскнефтехим» и «БИАКСПЛЕН Т». «Перед выходом на двух-недельную вахту всем  был сделан тест на коронавирус. «Сотрудники, включая начальников производств, которые протестированы и точно здоровы, с их согласия изолированы от внешней среды и поддерживают стабильность работы. Оплата таким сотрудникам будет осуществляться из фактически отработанного времени с доплатой в размере 20% от базового оклада», рассказали ТВ2.  

Для размещения «вахтовиков» созданы все условия, необходимые для эффективной и безопасной работы, отдыха и досуга. Функционируют спортивные уголки, комнаты релаксации, приобретены настольные игры и художественная литература. Создан корпоративный интернет-ресурс для вахтовиков с культурными и образовательными порталами. Трехразовое питание оплачивает предприятие.


Создан Центр поддержки семей сотрудников томских подразделений СИБУРа. Для того, чтобы минимизировать социальные контакты членов семей во время режима самоизоляции и оказать посильную помощь Центр предлагает доставку по заявкам продуктов питания, бытовой химии, лекарств, зоотоваров. Заявки принимаются по телефону профсоюзной организацией предприятия.


По всем мерам, в том числе по вахтам, сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, сообщили в СИБУРе.

Объявила о переходе на четырехдневку и РЖД: гендиректор компании Олег Белозеров написал в письме членам правления компании, что вводится неполная рабочая смена или неполная рабочая неделя. Изменения графика работы рассматриваются как альтернатива сокращению штата, объяснял Белозеров.


По информации ТВ2, изменения графика работы введены и в аэропорту «Томск» из-за резкого падения пассажиропотока. Здесь также, как и в РЖД, сокращение часов работы - это  одна из антикризисных мер и попытка сохранить коллектив. 

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